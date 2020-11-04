نجوى كرم.. حفل غنائي الليلة في دبي

دبي (الاتحاد)

وصلت الفنانة نجوى كرم إلى دبي، استعداداً لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في الإمارات بعد غياب طويل، على خشبة مسرح حبتور غراند، مساء اليوم الخميس.

وحرصت نجوى أن تخطف زيارة سريعة لمدة يومين قبيل الحفل إلى دبي للاستمتاع بزيارة أماكنها السياحية، في أول سفرية رسمية لها خارج الوطن منذ بدء أزمة «كورونا»، وهي تنشغل حالياً بالبروفات الموسيقية الأخيرة للتجهيز للحفل، كما تعيدها هذه الإطلالة الحية المنتظرة لساحة الحفلات الغنائية بعد غياب قرابة عام منذ آخر حفلاتها الجماهيرية، وتطل خلالها على مسرح حبتور غراند في دبي بسهرة ضخمة، تشدو فيها بباقة من أجمل أغانيها.

وأعربت نجوى عن حماسها الكبير لهذه الحفلة التي تعيدها للجمهور بعد غياب طويل عن الإطلالات اللايف، ومقابلة جمهورها وجهاً لوجه، كما تنفي كافة الشائعات التي طاردتها خلال الأيام الماضية بإصابتها بفيروس «كورونا»، وأصرت كرم أن تطمئن محبيها على صحتها وسعادتها الغامرة لمقابلتهم من جديد عبر حفل لايف بالهواء الطلق.