فوز مرشح بمقعد في الكونجرس الأميركي بعد شهر من وفاته بكورونا

فاز مرشح بمقعد في مجلس النواب بالكونجرس الأميركي، رغم مرور شهر على وفاته جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان ديفيد انداهل مرشحاً في ولاية داكوتا الشمالية لانتخابات تجديد أعضاء الكونجرس، التي جرت أمس الثلاثاء، بالتزامن مع انتخاب الرئاسية. وقد توفي انداهل في أكتوبر الماضي عن عمر يناهز 55 عاماً، جراء إصابته بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس. ولكن اسمه كان مدرجاً بالفعل في أوراق الاقتراع، ولم تكن هناك وسيلة لإزالته.

بعد وفاة انداهل، قال مسؤولو الانتخابات في الولاية إنهم غير متأكدين بشأن الكيفية التي سوف يتعاملون بها في حال فوزه.

وكان انداهل، اليوم، ضمن أعلى مرشحين حصولاً على الأصوات في سباق مجلس النواب في المنطقة 8 بالولاية، حيث حصل على 35,5 % من الأصوات. وفي هذا السباق، يفوز أعلى مرشحين اثنين حصولاً على الأصوات بالمقاعد.