«أوكسفورد» تعرض نتائج تجارب لقاح كورونا الشهر المقبل

أعربت جامعة «أوكسفورد» البريطانية عن أملها في تقديم نتائج المرحلة الأخيرة من تجارب لقاحها المرشح للوقاية من مرض كوفيد-19 الشهر المقبل.

ويزيد هذا الإعلان الآمال في أن تتمكن الجامعة من البدء في توزيع لقاح ناجح في أواخر ديسمبر المقبل أو أوائل 2021.

وقال آندرو بولارد كبير باحثي تجارب اللقاحات في جامعة أوكسفورد لنواب بريطانيين، متحدثاً عن تقديم نتائج التجارب هذا العام: «أنا متفائل بأننا يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة قبل نهاية هذا العام».

وتابع قائلاً: إن تحديد ما إذا كان اللقاح ناجعاً أم لا سيكون خلال العام الجاري على الأرجح. بعدها، ستراجع جهات تنظيمية البيانات بعناية ثم يُتخذ قرار سياسي بشأن من يجب أن يحصل على اللقاح.

ورداً على سؤال عما إذا كان يتوقع البدء في توزيع اللقاح قبل عيد الميلاد، قال بولارد، الذي يتولى منصب رئيس مجموعة اللقاحات في أوكسفورد: «الفرصة ضئيلة لحدوث ذلك لكنني لا أعلم».

ويُتوقع أن يكون اللقاح، الذي تعمل عليه أوكسفورد وشركة أسترا زينيكا للأدوية، من أوائل اللقاحات التي تنتجها شركة أدوية كبيرة، وتطلب الموافقة التنظيمية عليه، إلى جانب لقاحات أخرى.