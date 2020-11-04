كبار المواطنين: لحظة تاريخية خالدة في الذاكرة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

بكل فخر واعتزاز وحب وتقدير استحضر كبار المواطنين ذكريات رفع عَلم الاتحاد للمرة الأولى، من طرف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بتاريخ 2 ديسمبر الذي شهد اتحاد الدولة، حيث تحدثوا عن ذلك اليوم الذي مازال محفوراً في ذاكرتهم، وأكدوا أن توحيد الإمارات تحت راية واحدة على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد «رحمه الله» خطوة أسست لخطوات كبيرة جعلت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، لما سطرته من نجاح في جميع المجالات.

مشاعر حب وولاء عكست إنجازات جسدها الكبير والصغير للإسهام في رفعة الدولة، مؤكدين أن العلم رمز القوة والتعاون والاتحاد، لافتين إلى أنه رمز الوحدة وحافز العطاء، هذا ما عبر عنه النوخذة صالح أحمد حنبلوه الذي يعيش بمدينة الرمس، عن يوم العلم، قائلاً «هذا اليوم مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا للاحتفال ورفع العلم، لاستشعار مكانته في القلوب، والإحساس بعظمة الوطن وعزته، والتعبير عن التلاحم الوطني ووحدة الدولة».

ومازال حنبلوه يمارس مهنة الصيد بكل حب، وينقل موروث الإمارات إلى الأجيال، حاضراً في جميع المناسبات الوطنية، حيث سبق وأن خاط أكبر علم يدوياً، وخلال هذا العام وبمناسبة يوم العَلم يستعد لإطلاق قارب مزين بالأعلام، مشيراً إلى أن العَلم بالنسبة له يمثل القوة والوحدة، لافتاً إلى أن رفعه في دولة الإمارات كان علامة فارقة في حياتنا، لنتوحد تحت راية واحدة، ويذكر أنها كانت بالنسبة له لحظة شهدها وتأثر بها، ومازالت محفورة في ذاكرته، كلما تذكرها اغرورقت عيناه بالدموع، لهذا يحاول أن ينقل هذا الإرث للأجيال ويساهم في إطلاق المبادرات للحفاظ على هذا الموروث، الذي خلدته سواعد الرجال، ونقله لأبناء هذا الجيل وتعليمهم وحثهم على الافتخار والاعتزاز به، وفي هذا الصدد صنع هذا القارب ليبرهن من خلاله على حبه لوطنه وعشقه لهذه المهنة التي يجب أن تبقى قائمة على مر العصور.

وأضاف حنبلوه الذي ما زال يمارس مهنة الصيد إلى اليوم أنه لا يقتصر على المشاركة بمثل هذه المبادرات، بل يسهم في إنجاح البرامج التراثية، عبر جمع كبار المواطنين للحديث عن المهنة وتاريخ منطقة الرمس، والعمل على توثيق هذا الإرث شفهياً، ونقله للأجيال عبر تعليم الصغار مهن الأجداد، كما وضع خريطة توضح جميع الأماكن الخاصة بالصيد على طول شاطئ الرمس وخيراته، مشيراً إلى أنه يعمل على توثيق هذه الأماكن الخاصة بالصيد حتى تبقى معروفة للجميع بأسمائها القديمة.

فاطمة الهاملي (أرشيفية)

ذكرى المجد

من جانبه، قال الأستاذ الجامعي الدكتور سيف الغيص، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، إن مجرد ذكر العَلم أو رؤيته يرفرف عالياً تقشعر الأبدان، بينما يزيد هذا الشعور ويتعاظم كلما جاء الاحتفال به، موضحاً أن رفع العَلم بيد المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بالنسبة له ذكرى عظيمة، وعندما رفع العَلم أدركت في هذه اللحظة أن الاتحاد قوة والتفرق ضعف وأن حياتنا ستتغير، كانت وقفة فارقة في تاريخ الأمة، وكل من عاش على هذه الأرض محظوظاً بما يجده من حب ورعاية واهتمام، موضحاً أن للعَلم مهابة تقشعر لها الأبدان وتدمع لها العين، فهذه المناسبة تعزز الشعور بالوطنية وتزيد من فخرنا بوطننا الآمن، ومكانته في القلوب.



لحظة خالدة

وتحدث الدكتور علي محمد ناجي (متقاعد)، بكل فخر واعتزاز عن العَلم الذي اعتبره رمزاً للهوية الوطنية وتجسيداً لكل معاني القيم الجميلة، لافتاً إلى أنه يتذكر لحظة رفع العَلم وهي لحظة مخلدة في ذهنه ويصعب نسيانها، موضحاً أنه رمز الوحدة الذي عزز الشعور وغرس حب الوطن في القلوب، مما جعل الكل يعمل لصالح هذا الوطن في ظل القيادة الرشيدة، مستحضراً تلك اللحظة التي رُفع فيها العَلم قائلاً «كانت لحظة عظيمة، مازلت أتذكرها والدموع تغمر عينيَّ، عايشت اللحظة وأذكر المشاعر التي خالجتني في ذلك اليوم وكأنه بالأمس. وأضاف: لحظة رفع العَلم هي أساس التنمية، ونتيجتها نجاحات اليوم، التي سطرت التاريخ العظيم لدولة الإمارات.

إبداع وتألق

وقالت فاطمة الهاملي أول امرأة تقتحم عالماً لطالما كان حكراً على الرجال، لتكون أول مواطنة تقتني وتزايد في مزاين الإبل، إنها تذكر تلك اللحظة التاريخية التي شهدت رفع العَلم، وتستحضر تلك المشاعر والأحاسيس الجياشة، موضحة أن الاتحاد تحت راية واحدة جعل الإمارات تعيش حياة رغدة في ظل القيادة الرشيدة، التي لم تدخر جهداً في سبيل إسعاد شعبها، مؤكدة أن الجميع يعيش في نعيم دائم بفضل حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وحكام الإمارات، لافتة إلى أن هذه الأجيال يجب أن تعمل بجد لرد الجميل لهذا البلد العظيم، واعتبرت الإمارات بلد الفرص، حيث تساعد كل مجتهد وتفتح أمامه المجال للإبداع وتساعده على التألق، مؤكدة أن القيادة الرشيدة وضعت المرأة في المقدمة بجانب الرجل، وكرمتها أيما تكريم فاق كل التصورات.

راية واحدة

الكابتن طيار سمير منصور الهاشمي، أكد بدوره أن ذكرى رفع العَلم مازالت عالقة في ذهنه ولم تفارقه أبداً، تلك اللحظة الحاسمة التي وحدت الإمارات تحت راية واحدة، موضحاً أنه حين سمع عن رفع العَلم استشعر قوة هذا العمل الذي دفع الجميع للعمل والجد والاجتهاد لرد الجميل للدولة التي أفسحت المجال للإبداع داعمة شعبها إلى أقصى الحدود، وأضاف «هذه الوحدة جاءت بعد تعب وجهد وعلى الجميع الحفاظ على علمنا بالعمل ليبقى شامخاً وعالياً في جميع المحافل الدولية، واليوم تقع المسؤولية على الشباب ليحافظوا على مكاسب الاتحاد، ويحافظوا على وطننا الغالي، سبب رفعتنا وفخرنا وعزتنا.