«عالم فيراري-أبوظبي».. حقائق وأرقام

نسرين درزي (أبوظبي)

تحتفي «عالم فيراري-أبوظبي»، أضخم مدينة ترفيهية مغطاة في العالم، خلال نوفمبر الجاري، بمرور 10 أعوام على تأسيسها، حصدت خلالها عشرات الجوائز، وحطمت عبر ألعابها المتفردة 4 أرقام قياسية أدخلتها في موسوعة «جينيس»، مما جعلها واحدة من أكثر الوجهات استقطاباً للمشاهير والزوار من داخل الدولة وخارجها، ومع دخولها العقد الثاني تواصل «عالم فيراري-أبوظبي» جهودها لتعزيز خياراتها المتنوعة مع استعدادها غداً الخميس، لافتتاح تجربتين جديدتين، «جولة على السطح» و«المسار الانزلاقي»، ضمن الإضافات التي تبذل لتوفير أفضل المرافق العائلية المناسبة لمختلف الأعمار بمستويات عالمية.

43 لعبة

عند افتتاحها للمرة الأولى عام 2010، احتضنت «عالم فيراري-أبوظبي» 20 لعبة، ومع الوقت أضيفت إليها باقة من المرافق بما فيها أفعوانية «سباق التيربو»، و«طيران الأبطال» ومنطقة العائلات وسواها، ليصل عدد التجارب التشويقية اليوم إلى 43 لعبة ومرفقاً ترفيهياً، كما تحتضن المدينة التي يغطيها سقف مساحته 200 ألف مربع، أكبر مساحة على مستوى العالم لمنافذ البيع التي تحمل علامة فيراري، فضلاً عن توفير تجربة المذاق الإيطالي الأصيل للضيوف، من خلال باقة من المطاعم والمقاهي المميزة، حيث قدمت حتى اليوم 935 ألف وجبة بيتزا في مطعم «ماما روسيلا».

4000 فعالية

نظمت «عالم فيراري-أبوظبي»، أكثر من 4 آلاف فعالية مميزة، أهمها: «رالي الأفعوانيات»، «مهرجان الشتاء» و«مهرجان الأضواء»، كما واصلت تقديم تجارب ترفيهية متميزة ومستوحاة من علامة فيراري العريقة، واستضافت المدينة الترفيهية أول موكب دولي لسيارات فيراري، والذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات بمشاركة 90 سيارة فيراري، كما استضافت في وقت سابق من العام الجاري معرض «هايبر كارز»، الذي يعد فرصة متفردة لمشاهدة مجموعة من أجمل سيارات فيراري النادرة وذات الإصدار المحدود كتلك المعروضة حالياً بمدينة مارانيللو الإيطالية.

أحدث تجربتين

- «جولة على السطح»: تقدم فرصة استثنائية للتجول على السطح الأحمر والاستمتاع بإطلالات ساحرة على جزيرة ياس.

- «المسار الانزلاقي»: يمكّن الضيوف من خوض تجربة مفعمة بالتشويق والحماس عبر الانزلاق على مسار طوله 400 متر، والذي يمر داخل حلقة أفعوانية «طيران الأبطال»، وسط أجواء مليئة بالمغامرة.

فورمولا روسا

الأفعوانية الأسرع من نوعها في العالم تنطلق بسرعة 240 كم/ الساعة خلال 4.9 ثانية، وتصل حتى ارتفاع 52 متراً بقوة تسارع تبلغ 4.8 مع التحليق للأعلى، مما يتيح شعور الأبطال بفريق «سكوديريا»، وهي تقدم تجربة بالغة الإثارة لاختبار التسارع حتى 100 كم/ الساعة في أقل من ثانيتين.

35 جائزة

حصدت «عالم فيراري-أبوظبي»، أكثر من 35 جائزة، أهمها «المدينة الترفيهية الرائدة في العالم»، «أفضل مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط»، وحازت المدينة الترفيهية عدة ألقاب خلال عام 2019، بينها «أفضل فعالية موسمية»، «شهادة التميز» و«المنتج الجديد الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط»

135 نجماً

استقبلت أكثر من 135 نجماً من مشاهير العالم، بينهم تشارلز لوكليرك سائق سباقات «الفورمولا -1»، وفرقة «ذا كيلرز»، وغيرهما.

طيران الأبطال

تحلق بعشاق الإثارة عالياً على متن أفعوانية بطراز طائرة ثنائية السطح تعود إلى مطلع القرن العشرين، عبر أطول حلقة غير معكوسة في العالم ومسار بطول 1.5 كم، مما يعكس قصة «الحصان الجامح»، وهو الشعار الأسطوري الذي اعتمده إنزو فيراري، واستخدمه لأول مرة الطيار الإيطالي فرانشيسكو باراكا «بطل الأبطال»، وتتيح الأفعوانية الصعود حتى ارتفاع 36 متراً بزاوية انحدار قدرها 51 درجة وبسرعة تصل إلى 120 كم/‏ الساعة، وتتفرد بـ 3 أرقام قياسية مع اختبار أروع الحركات البهلوانية بانقلابها رأساً على عقب وتسارع يصل إلى 30 كم/‏ الساعة.

سباق التيربو

سلسلة متتالية من المغامرات المفعمة بالإثارة والانطلاق العمودي مع الوصول إلى أعلى نقطة في جزيرة ياس على ارتفاع 64 متراً بسرعة 102 كم/‏ الساعة، مع اختبار تجربة انعدام الجاذبية أثناء السقوط عمودياً إلى الأسفل بطريقتين مختلفتين للأمام أو للخلف.

4 أرقام قياسية في موسوعة «جينيس»:

أفعوانية

«فورمولا روسّا» الأسرع في العالم، والتي خاض تجربتها أكثر من 5 ملايين ضيف من مختلف الجنسيات المقيمة والزائرة.

3 جوائز لـ «طيران الأبطال»:

- أول أفعوانية تحاكي تصميم الطائرة مزدوجة الأجنحة.

- أشد وأسرع منحنيات الانطلاق انحداراً في العالم بتسارع يصل إلى 30 كم /الساعة.

- زاوية انحدار تصل إلى 51 درجة.