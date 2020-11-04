70 مصوراً مرشحين للفوز بجوائز «إكسبوجر»

الشارقة (الاتحاد)

كشف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن أسماء المرشحين لنيل جوائز المهرجان بفئاتها العشرة، بعد أن استقبلت دورة عام 2020-2021، أكبر عدد مشاركات منذ انطلاقه عام 2016، حيث استقطبت 25.384 مشاركة.

جاءت مشاركات المصورين في الدورة الجديدة من جوائز المهرجان من مختلف بلدان العالم، حيث توزعت على 16.728 صورة من آسيا، و6335 من أوروبا، و929 من أفريقيا، و881 من أميركا الشمالية، و301 من أميركا الجنوبية، و210 من أستراليا والجزر المحيطية.

وشهدت فئة «تصوير الرحلات» أكبر عدد من المشاركات تمثلت بـ 6012 صورة، تلتها فئة «البورتريه» بـ 4451 صورة، فيما جاءت فئة «التصوير الصحفي» في المرتبة الثالثة بـ 2469 مشاركة.

فئة «البورتريه»

شملت قائمة المرشحين في فئة «تصوير الرحلات «كلاً من إف ديليك أويار من تركيا، وتشين ليونغ تيو من سنغافورة، ووي فو من تايلاند، والمصورين شنغوا يانغ، ومينجكيان وانغ من الصين، وعظيم خان روني من بنغلادش، وأديتيا فاردهان من الهند.

وترشح في فئة «البورتريه» كلٌّ من براناب باساك من الهند، وكيفن شي من الولايات المتحدة، ولي هوانغ لونغ من فيتنام، وقاسم إعجاز من باكستان، وحسين فاردينفارد من هولندا، وزاي يار من مينمار، وسيفلتن يوسيفوف من بلغاريا، وبينغياو سونغ من الصين.

وشهدت فئة «التصوير المعماري» ترشيح كلٍّ من المصورين زامير عبد المجيد ومحمد المسيبي من الإمارات، وجيردي حتومو من إندونيسيا، وفاطمة قادر من البحرين، وكاثرين يونغ من المملكة المتحدة، وآنا واكر من ألمانيا، وألكساندر بورموتن من روسيا.

ووصل إلى فئة «التصوير الجوي والدرون» كلٌّ من مصطفى عجاوي من الإمارات، وآلبرت دروس من هولندا، وسيرجي فارنيوك من روسيا، والمصورين أحمد عباسي، ومحمد ريزا رضا معصومي من إيران، والمصورين فوك هوي نيوجين، وآدمين خانه من فيتنام.

«المناظر الطبيعية»

ويتنافس في فئة «المناظر الطبيعية» كلٌّ من المصورين شينغ ليو، وزهيندغونغ كواي من الصين، وباول زغمينت من أيرلندا، وكيفن كراوتغارتنر من ألمانيا، وكالي تشي من أستراليا، وجاني ياني كاهيلة من فنلندا.

فيما تشمل فئة «التصوير عن قرب (الماكرو)، كلاً من المصورين آندي عبد الجليل وآجار سيتادي من إندونيسيا، وشين لينغ تيو من سنغافورة، وبيدرو لويس سايز من إسبانيا، ورياض حمزي من السعودية، وألكساندر تريبولسكي من ألمانيا، وبيتر سابول من هنغاريا.

أما فئة «التصوير الصحفي» فشهدت وصول كلٍّ من مارينا سيريبييكوفا من بلاروسيا، وآلين شكرويدر من بلجيكا، ومحمد زعنون من فلسطين، وطارق زيدي من المملكة المتحدة، والمصورين أميت موليك، وديبارشن شاترجي من الهند، وسيمون موشيز سابجن من هنغاريا.

وجمعت فئة «الأفلام القصيرة» منافسات بين كلٍّ من مارك ريسانغ من الصين، وزهراء كبابين من إيران، وجيدو جازيلي من إيطاليا، وتريبتي تامانغ بخرين من نيبال، وفلوراين ليديوكس من النرويج، وماريك سكيشتش من بولندا، وعصام تاشيت من الجزائر.

هذا بالإضافة إلى فئة «موظفي حكومة الشارقة»، و«فئة الصغار» (أقل من 18 عاماً). وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان التي تقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير 2021.

منصة عالمية

حول الإعلان عن أسماء المرشحين، قال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «يحتفي المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» بتجارب رواد التصوير، من خلال جوائزه الفريدة التي شهدت تطوراً كبيراً، وأصبحت منصة عالمية تجمع المصورين المحترفين والهواة وتمكّنهم من عرض أعمالهم على شرائح أوسع من الجمهور، بالإضافة إلى أن الجائزة باتت الأداة الرئيسة لاكتشاف المواهب الصاعدة في فن التصوير المعاصر بفئاته الرئيسة المختلفة».