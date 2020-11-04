5 وسائل.. تحقق السعادة

ترجمة: عزة يوسف

قالت البروفيسورة وعالمة النفس لوري سانتوس: إن السعادة غالباً ما يُساء فهمها على أنها ثابتة ولا يمكن تغييرها، إلا أنها تقدم للطلبة في «جامعة يال» دورة تدريبية تتناول فيها طرق تحقيق السعادة والرفاهية وبناء عادات إنتاجية. ويقول الباحثون: إن السعادة تتعلق أيضاً بكيفية تصرفنا واختياراتنا، وهناك عدة وسائل تحقق السعادة، وفقاً لموقع «Science Times» ومنها:

روابط اجتماعية

تدعم الدراسات أهمية العلاقات الوثيقة بين الأزواج والأطفال والأسرة والأقارب والمجتمع المحيط، إذ يتمتع الذين تربطهم علاقات قوية بالآخرين بصحة بدنية ونفسية أفضل بشكل عام.

ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها جامعة هارفارد، فإن العلاقات الرئيسة مهمة للصحة الجسدية وتؤدي لحياة أطول.

الطيبة واللطف

يقول باحثون من جامعة كاليفورنيا، إن أفعال الطيبة واللطف والكرم العشوائية من العوامل الرئيسة لسعادة طويلة الأمد، وأن الاستثمار في رفاهية الآخرين من خلال أعمال الخدمة العامة وعبارات المدح والإيماءات، ينشط نظام المكافأة في الدماغ الذي يطلق هرمون الدوبامين المسؤول عن التحفيز والرغبة.

الامتنان

قال مارتن سليجمان من مركز علم النفس الإيجابي في بنسلفانيا، إن التعبير عن الامتنان يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب، حيث إنه يغير وجهة نظرك في الحياة على الرغم من الظروف السلبية والضغوطات اليومية.

التأمل العقلي

أوضحت عالمة النفس إليزابيث دان، أن ممارسات التأمل واليقظة العقلية تأخذ اتجاهاً متزايداً، إذ إنها تساعد الأفراد على التعرف على مشاعرهم الخاصة دون الحكم عليها، كما تؤدي لزيادة الوعي الذاتي وتقبل أنفسهم وحبها.

التعاطف مع الذات

يؤكد الخبراء أن ممارسة التعاطف مع الذات تتضمن العيش في الحاضر وعدم القلق بشأن المستقبل، مع تفهم أن الفشل جزء من الحياة والنجاح، وإسكات الناقد الداخلي وإعطاء الفرصة للمؤيد الذاتي.