جنوح عشرات الحيتان إلى شواطئ سريلانكا

جنح عشرات الحيتان الطيارة، إلى الساحل الغربي لسريلانكا، فيما نفق منها اثنان.

ونجح بحّارة وعناصر خفر السواحل ومتطوعو، اليوم الثلاثاء، في إعادة 120 حوتاً على الأقل من هذه الحيتان إلى البحر، بعد عملية إنقاذ مضنية، على ما أعلن الناطق باسم البحرية إنديكا دي سيلفا.

كانت الحيتان جنحت عند أحد شواطئ منطقة «بانادورا» الواقعة على بعد 25 كيلومتراً إلى الجنوب من كولومبو، عاصمة هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ.

وقال دي سيلفا: «لقد استخدمنا زورق الدورية لإعادة الحيتان واحداً واحداً إلى المياه العميقة».

وأضاف: «نفق اثنان للأسف متأثرين بالجروح التي أصيبا بها لدى جنوحهما».

كانت السلطات السريلانكية تخشى أن يؤدي هذا الجنوح إلى نفوق عدد كبير من الحيتان على غرار ما حصل في تاسمانيا خلال سبتمبر الفائت.

وتمكنت فرق الإغاثة في تاسمانيا بعد جهود استمرت أياماً عدّة، من إنقاذ 110 فحسب من 470 حوتاً طياراً علقت عند جروف رملية في خليج ماكواري هاربر الذي يغلقه ممر ضيق على السواحل الغربية لتاسمانيا.

وأكدت هيئة حماية البيئة البحرية في سريلانكا، أن جنوح الحيتان هذا هو الأكبر الذي يسجّل في البلاد.

وقال المسؤول في الهيئة دارشاني لاهاندابورا، إن «من غير المألوف أن يصل هذا العدد (من الحيتان) إلى السواحل» السريلانكية، مشيراً إلى أن أسباب ما حصل غير معروفة.

وأضاف: «نعتقد أنها الأسباب نفسها التي أدت إلى الجنوح الجماعي في تاسمانيا» في سبتمبر.