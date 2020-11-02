«جزيرة ياس» تكتسي بالأحمر احتفاءً بـ«عالم فيراري»

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفي جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاح عالم فيراري أبوظبي، المدينة الترفيهية الحائزة جوائز مرموقة، عبر إضاءة عدد من أبرز معالمها باللون الأحمر.

وستضاء كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و«كلايم أبوظبي»، بالإضافة إلى فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس باللون الأحمر حتى يوم غد، حيث تضم الاحتفالات باقة من الأنشطة في عالم فيراري أبوظبي، بما في ذلك عروض موسيقى الدي جي الحية، الرسم والبيتزا، إضافة إلى تشكيلة مميزة من الأزياء المستوحاة من عالم فيراري والخاصة بموسم الخريف والشتاء.

ويقدم عالم فيراري باقة عطلات خاصة تتيح للزوار فرصة الإقامة في جزيرة ياس وخوض تجارب مفعمة بالمرح، والتي تستمر حتى 30 يونيو 2021. وتوفر جزيرة ياس لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية، بدءاً من المدن الترفيهية الفريدة وتجارب التسوق العالمية والمطاعم والمقاهي المميزة، ووصولاً للجولف والرياضات المائية ورياضات السيارات، والعروض الموسيقية والفعاليات العائلية المليئة بالمرح.