ريهام.. تنتظر «أعز الولد»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تنتظر الفنانة ريهام عبد الغفور طرح فيلمها «أعز الولد»، الذي تدور أحداثه في إطار الكوميديا الإنسانية حول 4 جدات يواجهن العديد من الضغوط مع أحفادهن،

وتحاول الجدات العيش بطريقة بسيطة دون تعقيد، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج سارة نوح، ويشارك في بطولته ميرفت أمين، ودلال عبد العزيز.

كما تشارك ريهام في بطولة الحكاية السابعة لمسلسل «إلا أنا»، والتي تحمل اسم «ربع قيراط»، وتجسد شخصية زوجة تمر بالعديد من الأزمات في علاقتها بزوجها، ويناقش العمل القضايا التي تتعرض لها الأسرة العربية، من تأليف يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، ويشارك في بطولته إنعام سالوسة، إبراهيم السمان. «إلا أنا»، مقتبس من أحداث واقعية، ويتناول نظرة المجتمع الشرقي للمرأة وكفاحها لتحقيق ذاتها وتمكينها في سوق العمل، والوصول إلى علاقة سوية مع الرجل.