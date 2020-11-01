الفجر في المسجد الحرام

في أجواء روحانية خالصة، أدى المصلون صلاة الفجر أمس بالمسجد الحرام، وفق ضوابط وضعتها الجهات المختصة بتحديد 60 ألف شخص يسمح لهم بالصلاة في الحرم المكي يومياً، عبر تصاريح معتمدة من خلال تطبيق «اعتمرنا».. ووسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية، وفي مقدمتها قياس الحرارة، وتعقيم الأيدي، وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الجسدي.

(واس)