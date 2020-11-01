الطب التقليدي يواجه «كورونا» في الهند

نيودلهي (أ ف ب)

كلّ صباح تصبّ ربة المنزل الهندية «ساشي» مسحوقاً عشبياً يحفّز المناعة في إبريق ماء، وتقدمه لكل أفراد العائلة، وهي مقتنعة مثل كثيرين في نيودلهي بقدرة الطبّ التقليدي على التصدّي لـ«كورونا». ويحقق هذا التوجه الشعبي أرباحاً طائلة لشركات هندية، تأسست حديثاً، تبيع منتجات تقليدية معلّبة بعناية، مثل حليب الذهب المصنوع من الكركم وزيت الريحان المقدّس، في سوق تقدَّر قيمته بعشرة مليارات دولار، بحسب اتحاد الصناعة الهندية.

ويرد الدكتور باسواتي باتاشاريا المتخصّص في طبّ «الأيورفيدا» هذا الإقبال على الممارسات التقليدية إلى الارتياب من الطبّ الحديث، لا سيّما في ظل عدم التوصل للقاح ضدّ الفيروس.