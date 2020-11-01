شون كونري

لندن (أ ف ب)

في منطقة فاونتينبريدج المتواضعة بالعاصمة الأسكتنلندية «إدنبره» ولد شون كونري عام 1930، لأب سائق شاحنة وأم عاملة بسيطة.

ترك المدرسة في الثالثة عشرة وعمل بائع حليب، والتحق بالبحرية الملكية في السادسة عشرة، لكنه تركها بسبب تقرح في المعدة، ليمارس عدة أعمال بسيطة منها عامل بناء ومنقذ سباحة وملمع نعوش.

لكن شون كان على موعد مع الشهرة، وكانت البداية مشاركته في مسابقة ملك جمال الكون، ومنها انطلق إلى عالم التمثيل، وتنقل من أدوار بسيطة، إلى بطولات مطلقة، كشفت عن موهبة حقيقية، حلقت به في سماء النجومية، واكسبته شهرة عالمية واسعة خاصة بعد تجسيده دور العميل جيمس بوند.

ورحل الممثل الأسكتلندي أمس الأول تاركاً رصيداً مهنياً كبيراً، وجوائز رفيعة، وموقفاً سياسياً مؤيداً لاستقلال اسكتلندا.