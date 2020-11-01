«الإنسانية» شعار الدورة العاشرة لـ«حمدان للتصوير»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي، محاور دورتها العاشرة، والتي تأتي تحت عنوان «الإنسانية»، حسبما أكد علي خليفة بن ثالث الأمين العام للجائزة، والذي كشف عن عناوين المحاور المصاحبة للمحور الرئيسي، معتبراً أن الجائزة تواصل نهجها في نشر ثقافة التصوير وتعزيز الوعي بدور الصورة في صناعة الحضارة ومدّ جسور التواصل بين الشعوب. وأضاف ابن ثالث: مع إطلاقنا الدورة العاشرة، نفخر بتفوقنا على أنفسنا فنياً، لقد أحدثنا تأثيراً نوعياً حقيقياً في مجتمعات المصورين حول العالم.

واعتبر محور «التصوير المعماري»، فرصة بصرية لمبدعي هذا الفن الخاص الذي لم يحصل على كامل حقه في الانتشار عربياً، رغم أهميته وانتشاره الدولي والحضور المميّز للعديد من الأسماء العربية المبدعة فيه.



الانحياز لـ«الإنسانية»

وعن المحور الرئيس للدورة العاشرة، قال ابن ثالث، إن التحديات التي عانى منها العالم منذ بداية هذا العام، قادت أفكارنا للانحياز نحو «الإنسانية» لتعاظم قيمتها والحاجة لها، وهذه التحديات ألغت المسافات بين الشعوب وألهمت البشرية، حيث إن إنسانية الموقف والفكرة أصبحت ضرورة حتمية أكثر من أي وقتٍ مضى. والفنون كونها من أبرز العوامل المؤثرة في سيرورة الحياة يجب أن تلعب دورها بكل قوة في تحقيق الأولويات الحضارية للشعوب، والإنسانية هي من أهم تلك الأولويات.

وأضاف أن هذا المحور يمنح المصورين فرصة هامة للتعايش مع نبض المتغيرات الدولية وترجمته بشخصيتهم الفنية ورؤيتهم الفكرية الخاصة لإثراء المفهوم على المستوى العالمي بأعمالهم المتميِّزة.

وللعام الخامس على التوالي، يستمر محور «ملف مصور»، مختبِراً ومستخرِجاً الإمكانات القَصَصية لدى المصور والقدرات السردية، ليبقى المحور «العام» بمثابة مساحة الحرية الإبداعية الصرفة التي تكسر جميع الأطر والقوالب، حيث يُبحر كل مصور بأشرعته الخاصة مستهدفاً المرافئ التي لم يكتشفها أحدٌ سواه، سواءً باللونين الأبيض والأسود، أو من خلال طيف الألوان الكامل.

جوائز خاصة

وأوضح ابن ثالث، أن الموسم العاشر يشهد الظهور الرابع لفئتين في الجوائز الخاصة، هما «جائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي» و«جائزة الشخصية - المؤسسة الفوتوغرافية الواعدة»، بينما تُمنح الثانية لإحدى الشخصيات الصاعدة من الشباب أو المؤسسات الفوتوغرافية الناشئة والتي تُشكِّل ظاهرةً في عملها أو في ظروفها أو في أفكارها، وتُمثّل أملاً واعداً لصناعة الفوتوغرافيا في بلدها أو منطقتها أو في العالم أجمع.

وتستقبل الجائزة المشاركات في المحاور المذكورة حتى يوم 31 يناير 2021 بتوقيت الإمارات، على الموقع الرسمي الخاص بها.