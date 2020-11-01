6 أطعمة.. تحمي الكبد وتعزز وظائفه

ترجمة: عزة يوسف

الوظيفة الرئيسة للكبد هي إزالة الفضلات من الجسم، وتنظيم الدهون والكربوهيدرات، وإزالة السموم من الدم، وتنشيط الإنزيمات، بما يعني أنه من المهم للغاية الحرص على التمتع بكبد صحي، لذلك يجب معرفة الأطعمة التي يمكن أن تساعد هذا العضو المهم في أداء وظيفته على أكمل وجه، وهي:

الألياف

يجب تضمين المزيد من الألياف في نظامك الغذائي لصحة الكبد، إذ إنها تساعد في خفض مستوى السكر المترسب في الكبد، وتأكد من تضمين الحبوب الكاملة، مثل الشعير ودقيق الشوفان والقمح في نظامك الغذائي، بجانب الفواكه والخضراوات، مثل التفاح والشمندر والجزر.

الشاي الأخضر

يعود شرب الشاي الأخضر بالعديد من الفوائد الصحية، خاصةً لفقدان الوزن، ويُساعد في التخلص من الدهون؛ لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تزيل الدهون المتراكمة من الكبد، ويحسن أداءه؛ لذلك يجب شرب كوب على الأقل منه يومياً.

الفواكه الحمضية

هناك الكثير من الفواكه يمكن أن تساعد في التطهير الطبيعي للكبد، إلا أن الحمضية التي تحتوي على كمية جيدة من فيتامين (ج) تُعزز إنزيمات إزالة السموم، مثل التفاح والجريب فروت والأفوكادو والعنب والبرتقال.

الجوز

الجوز غني بأحماض (أوميغا 3) الدهنية والأرجينين والأحماض الأمينية، وكلها تطهر الكبد وتساعده في إزالة السموم من الجسم.

الخضراوات

يعتبر الاستهلاك اليومي للخضراوات الورقية الخضراء أمراً مهماً لصحتنا العامة، إذ إنها تحتوي على مركبات تطهير تساعد في إزالة السموم من الكبد، حيث يساعد شرب العصير الأخضر أو السلطة الخضراء في طرد السموم من الجسم، إضافة إلى القرنبيط والملفوف والبروكلي والسبانخ.

التوابل

يكثر استخدام التوابل مثل الثوم والكركم في المطبخ الهندي خاصة، وهي مفيدة للغاية لصحة الكبد، ويحتوي الثوم على مركبات الكبريت التي تنشط الإنزيمات وتساعد في طرد السموم من الكبد، كما يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تساعد في التخلص من السموم وإصلاح خلايا الكبد.