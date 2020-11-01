«قلوب» الأزواج.. تتشارك في المعاناة

القاهرة (الاتحاد)



فحصت دراسة جديدة صحة القلب لدى أكثر من 5300 من الأزواج في الولايات المتحدة، وأكدت أن الأزواج الذين يعيشون معاً يتشاركون عادة عوامل الخطر والعادات الصحية التي تؤثر على صحة قلوبهم.

وقالت ساميا مورا طبيبة القلب في مستشفى بريغهام وكلية الطب بجامعة هارفارد، إن معظم الأزواج المشاركين في الدراسة كانوا إما يتمتعون بصحة جيدة للقلب معاً، أو يعانون من صحة قلبية سيئة معاً.

وذكر موقع «Science Alert» أنه تم تقييم صحة قلب الأزواج، الذين تراوحت أعمارهم بين 39 و57 عاماً، مع قياس سبعة عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب حددتها جمعية القلب الأميركية، وهي حالة التدخين والنشاط البدني وكتلة الجسم والنظام الغذائي ومستويات السكر في الدم والكوليسترول وضغط الدم.

ويمكن تحسين جميع تلك العوامل من خلال تغييرات نمط الحياة، إذ إنها تؤدي لمجموعة من أمراض القلب مثل انسداد الشرايين وقصور القلب أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.