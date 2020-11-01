«ديوالي».. فعاليات ترفيهية وألوان مبهجة

دبي (الاتحاد)

تحتفل دبي بمهرجان الأضواء «ديوالي» من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة لسكان المدينة وزوارها من جميع الجنسيات، والتي تتنوع بين العروض الترفيهية المذهلة والعروض الترويجية الرائعة على الذهب والمجوهرات إلى جانب عروض التجزئة والعديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى.

يعد «ديوالي» أحد أبرز المهرجانات ضمن التقويم السنوي للفعاليات في دبي، حيث تضاء مختلف الأحياء ومراكز التسوق والمعالم الرئيسة في المدينة بألوان مبهجة مع الاحتفال السنوي بهذا المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتُقام أغلب العروض من 6 وحتى 21 نوفمبر.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة «تسلط احتفالات مهرجان ديوالي السنوية في دبي الضوء على التنوع الموجود في المدينة، وتسهم في نشر البهجة وتعزيز الترابط بين أفراد العائلة، ويقدم مهرجان الأضواء هذا العام العديد من العروض الترويجية والأنشطة والعروض الترفيهية لهذا العام، وهو ما يجعل منه بدايةً مثالية لموسم الأعياد كونه يسلط الضوء على مكانة دبي كوجهة رئيسة للعائلات والسائحين من مختلف أنحاء العالم».

يستضيف «دبي فستيفال سيتي مول» احتفالين رائعين يحملان طابع «بوليوود»، في إطار عرض «تخيل» الشهير، وعرض «حديقة هاتيز» الذي يحكي قصة رائعة لفيل صغير، إلى جانب أداء مذهل لأغنية البوب «جاي هو» التي ظهرت في الفيلم العالمي الشهير «سلامدوغ مليونير».

وتحتفل القرية العالمية بمهرجان الأضواء «ديوالي»، حيث يسلط الجناح الهندي الضوء على العادات والتقاليد والثقافة والأطعمة الهندية، ويمكن للسكان والسائحين التسوق لشراء سلع فريدة هدايا خاصة.

وتنضم «ذا بوينت» في نخلة جميرا إلى احتفالات مهرجان الأضواء «ديوالي» لهذا العام، من خلال عرض مذهل تقدمه «نافورة النخلة»، أكبر نافورة راقصة في العالم، وعرض ألعاب نارية رائع يوم 13 نوفمبر، إضافة إلى رقصات مصممة خصيصاً على أنغام موسيقى «بوليوود» الكلاسيكية والمعاصرة وأغاني «البوب» الهندية.

وتتزامن احتفالات «ديوالي» لهذا العام مع أسبوع دبي للتصميم، والذي يتيح لسكان دبي وزوارها فرصة استكشاف عدد من أفضل التصاميم والمفروشات الداخلية المعاصرة، بدءاً من يوم 9 وحتى 14 نوفمبر.