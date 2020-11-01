«صباح الشرقية».. بحلة جديدة

الشارقة (الاتحاد)

في إطار حرصها على تطوير المحتوى الإعلامي، تبث قناة الشرقية من كلباء، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، برنامجها الثقافي والاجتماعي «صباح الشرقية» بحلته الجديدة، لتأخذ جمهورها كل صباح في جولة مع نخبة من الضيوف والفقرات المتنوعة.

يتميز البرنامج الذي تقدمه كل من المذيعتين عائشة النقبي، وعائشة الأنصاري، والمذيع محمد البلوشي، بتناوله لمواضيع متنوعة تشمل الجوانب الاجتماعية، والصحية، والرياضية، والتراثية، إلى جانب استعراضه للمشاريع النوعية في المنطقة الشرقية، التي أمر بتنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة.

تستضيف كل حلقة من حلقات «صباح الشرقية» ضيفاً جديداً، من بينهم أطباء، ومستشارون أسريون، ورياضيون، بالإضافة إلى أشخاص متميزين في مجالات التطوع، والابتكار، ورواد الأعمال، فضلاً عن استعراض الخدمات والفعاليات التي تقام في المنطقة الشرقية وإمارة الشارقة.

يبرز «صباح الشرقية» الإرث التاريخي والحضاري للمدينة، من خلال التركيز على حياة الآباء والأجداد في الماضي، كما تتضمن حلقاته الحديث عن الجوانب المؤسسية، فضلاً عن إطلالات على الجولات السياحيّة التي يقوم بها المراسلون في المنطقة الشرقية.