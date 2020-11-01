المصارعة.. عشق أطفال آن هاثاواي

القاهرة (الاتحاد)

كشفت الممثلة الأميركية آن هاثاواي عن أن ابنيها جوناثان أربعة أعوام، وجاك 11 شهراً، يحبان لعب المصارعة مع بعضهما البعض، وبينهما علاقة أخوية لطيفة.

وقالت آن (37 عاماً)، إن جاك أصبح كبيراً بما يكفي للعب المصارعة مع شقيقه الأكبر، وإنها لا تعلمهما كيف يتأقلمان مع بعضهما، وتعلمهما كيف يحبان بعضهما. وأوضحت أنها كانت حاملاً بجاك أثناء تصوير أحدث أفلامها «الساحرات»، ورفضت ارتداء ملابس ضيقة في التصوير، حيث اضطرت إلى ارتداء ملابس فضفاضة من الوسط على الدوام، إلا أنه من الناحية الفنية شارك جاك معها في الأداء.

وذكر موقع «Female First»، أنه على الرغم من أنها أنجبت جاك في نوفمبر من العام الماضي، إلا أنها لم تكشف عن العديد من التفاصيل المتعلقة بميلاده، وتجنبت الحديث عن حياتها العائلية.

واعترفت آن بأنها وزوجها الممثل آدم شومان قد توصلا إلى خدعة لأولئك الذين يسألونهما عن اسم الطفل، حيث كانا يقولان أسماء تبدو جميلة ولكنها سخيفة وغير مريحة بالمرة.