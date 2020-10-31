بيليه يهنئ مارادونا بعيد ميلاده الستين

برازيليا (أ ف ب)

هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه صديقه دييغو مارادونا نجم الأرجنتين بعيد ميلاده الستين، وأكد بليه أنه سيدعم «صديقه العظيم» دائماً.. ونشر بيليه صورة له مع مارادونا خلال مباراة ودية ضد إيطاليا في 10 يونيو 1987 على «إنستغرام» وكتب تحتها بالبرتغالية والإسبانية والإنجليزية: «صديقي العظيم مارادونا.. سوف أصفق لك دائماً، وسوف أدعمك دائماً.. استمرارك في الابتسام يجعلني أبتسم». وتأتي معايدة بيليه لمارادونا بعد أسبوع من قيام الأخير بمعايدة «الجوهرة السوداء» بعيد ميلاده الثمانين، بقوله «أتمنى للملك بيليه حياة طويلة».