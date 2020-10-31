"القبعة الذكية" ابتكار وقائي صحي لحماية العمال

خولة علي (دبي)

ابتكرت فايزة جاسم البوسميط، طالبة في الصف الثامن بمدرسة أم العلاء بالفجيرة «قبعة ذكية»، تعمل على توفير طوق من الحماية والسلامة لفئة العمال، لمواجهة ظروف عملهم الذي يتطلب ساعات طويلة في الهواء الطلق، ورغبة في حمايتهم من الإنهاك الحراري، وقد حرصت فايزة على أن تمارس شغفها بالابتكار تحت مظلة مركز الفجيرة العلمي، المنصة التي تبنت أفكارها، والتي يمكن أن تصب في خدمة المجتمع، لتجعل من منظومة الابتكار عنصراً نشطاً وحافزاً بين أقرانها من الطلبة.

تقول فايزة البوسميط، عن هذا الابتكار «دائماً ما نرى فئة العمال يعملون طوال النهار تحت حرارة الشمس الحارقة، من هنا بدأت البحث عن وسيلة تحقق لهم قدراً من الحماية والأمان والسلامة، كون أن هذه الفئة يتوقف عليها الكثير من أعمال البناء والتشييد وغيرها، لذا لابد من النظر في كيفية توفير بيئة عمل مثالية لهم، من خلال توفير ملابس واقية، فوجدت أن (القبعة الذكية) قد تحقق لهم الكثير من الراحة والطمأنينة».

وتشير البوسميط، قائلة: تهدف القبعة الذكية إلى توفير الحماية للعامل من ضربات أشعة الشمس المباشرة، وبالتالي لا يتعرض العامل لأي أضرار، مثل الإغماء، أو الإعياء أو ارتفاع نبضات القلب، أو العطش والجفاف، وغيرها من المشاكل الصحية، وهذه القبعة تسهم في قياس النبض، وضغط الدم، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الجسم، والعمل على خلق بيئة عمل سهلة ومريحة للعمال، خاصة في ظل تطوير ملابس العمال بما يتناسب مع طقس دولة الإمارات والاهتمام بتطويع الوسائل التقنية الذكية لخدمتهم، سعياً لتخفيف عبء العمل الشاق عليهم تحت أشعة الشمس، ولمسايرة العالم في التطور من ناحية الحرص على العامل البشري.

جهاز استشعار

وتوضح البوسميط، قائلة: تعمل «القبعة الذكية» على تقنية التبريد في وقت الذروة، معتمدة على الطاقة الشمسية، فكلما اشتدت حرارة الشمس، تعمل القبعة على امتصاص الحرارة وتشغيل المروحة الموجودة بها، فتعمل المروحة مع وجود فتحات للماء لينزل الرذاذ البارد على رأس العامل فيقوم بتبريده، وقد تم تزويد القبعة مستشعر، ففي حال ارتفع ضغط الدم أو تعرض العامل للجفاف أو ارتفعت حرارته، يخرج صوت من جهاز الاستشعار كتنبيه بأن العامل في خطر ويحتاج لعلاج، كما تمت إضافة أحزمة حسية للتعرف على الشخص الذي أمام العامل إذا ما كانت حرارته مرتفعة، ليبتعد عنه خوفاً من أن يكون الفرد مصاباً بـ«كوفيد 19».

هندسة «الروبوتات»

تؤكد فايزة البوسميط، قائلة: كوني عضوة بمركز الفجيرة العلمي، فقد تم تبني الابتكار، وجارٍ العمل عليه والانتهاء منه، كما أسعى دائماً من خلال العديد مما أمتلكه من مواهب وقدرات، إلى الاجتهاد في مجال الابتكار، والبحث عن أفكار خلاقة غير تقليدية، ووضع حلول لمختلف القضايا، وأطمح مستقبلاً أن أتخصص في هندسة الروبوتات، خاصة أني ملمة نوعاً ما بهذا المجال التقني، والتعمق فيه يدفعني لمزيد من الجهد والعمل والإبداع، لأحقق أحلامي وطموحاتي.