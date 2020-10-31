«عايدة» و«أكلة لحوم البشر» و«أمي».. تحصد ذهب «الجونة»

محمد قناوي (الجونة – مصر)

حصد الفيلم الروائي الطويل البوسني «إلى أين تذهبين يا عايدة؟»، للمخرجة ياسميلا زبانيتش، جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل، وهي عبارة عن نجمة الجونة وشهادة و50 ألف دولار.

وفاز الفيلم الوثائقي الفرنسي «أيام أكلة لحوم البشر» للمخرج تيبوهو إدكينز بنفس الجائزة للفيلم الوثائقي الطويل، وشهادة و30 ألف دولار.

وكانت النجمة الذهبية الثالثة للفيلم القصير، وشهادة و15 ألف دولار، لفيلم «أن أصبح أمي» للمخرجة جاسمين ترينكا.

كما تم تكريم الممثل المصري خالد الصاوي ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وتم الإعلان عن جائزة خالد بشارة لصناع السينما المستقلة في مصر، والتي تُمنح سنويًا لدعم صناع الأفلام الشباب، وقيمتها 10 آلاف دولار.

جاء ذلك في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، حيث تم الإعلان عن الأفلام الفائزة، وتبلغ قيمة الجوائز المادية 224 ألف دولار.

«فضية» الجونة

في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فاز الفيلم الإيطالي «حكايات سيئة» للمخرجين داميانو وفابيو دينوسينزو بجائزة نجمة الجونة الفضية وشهادة و25 ألف دولار. وذهبت البرونزية إلى الفيلم الأذري الروائي الطويل «احتضار» للمخرج هلال بيداروف، وحاز نجمة الجونة وشهادة و15ألف دولار.

أما جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل، وشهادة و20 ألف دولار، فذهبت للفيلم التونسي «الرجل الذي باع ظهره» للمخرجة كوثر بن هنية، وجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل «نجمة الجونة وشهادة» حصل عليها علي سليمان عن دوره في الفيلم الفلسطيني «200 متر»، وجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة «نجمة الجونة وشهادة» للممثلة ياسنا دوريسيتش عن دورها في الفيلم البوسني «إلى أين تذهبين يا عايدة؟»، ومنحت لجنة التحكيم تنويهاً خاصاً للفيلم الصربي «واحة» للمخرج إيفان إيكيتش.

أفلام وثائقية

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فاز بجائزة نجمة الجونة الفضية، وشهادة و15 ألف دولار، للفيلم الوثائقي الكيني الطويل «سوفتي» للمخرج سام سوكو.

وفاز بجائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل، نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار، الفيلم الإيطالي «صائدو الكمأ» للمخرجين مايكل دويك وجريجوري كيرشاو.

وحصد جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل «نجمة الجونة وشهادة و10 آلاف دولار»، فيلم «جزائرهم» للمخرجة لينا سويلم.

أفلام قصيرة

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بجائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير «نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار» الفيلم الصربي «حدود الأزرق»، للمخرج إيفان ميلوسافليفيتش.

وذهبت جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير «نجمة الجونة وشهادة و4000 دولار» إلى الفيلم الفرنسي «أقمشة بيضاء» للمخرج مولي كين. وجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير «نجمة الجونة وشهادة و5000 دولار» للفيلم المصري «ستاشر» للمخرج سامح علاء.

من أجل الإنسانية

أما جائزة سينما من أجل الإنسانية التي يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية «نجمة الجونة وشهادة و20 ألف دولار»، فكانت من نصيب الفيلم الفلسطيني «200 متر» للمخرج أمين نايفة.

وفاز بجائزة لجنة تحكيم «نيتباك» لأفضل فيلم آسيوي الفيلم الأذري «احتضار» للمخرج هلال بيداروف، وجائزة لجنة تحكيم النقاد الدولي «فيبريسي» لأفضل فيلم عربي ذهبت لفيلم «200 متر».

حفل دياب

أحيا حفل الختام المطرب المصري عمرو دياب، بحضور عدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية، وفي مقدمتهم يسرى وليلى علوي وإلهام شاهين ووفاء عامر ودرة وأصالة وهاني رمزي وأحمد مالك ورامي عياش ومحمد ثروت ونضال الشافعي، وآخرون.