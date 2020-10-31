«هي».. يعيد رياحنة للدراما

القاهرة (الاتحاد)

يعود الفنان الأردني منذر رياحنة إلى الدراما المصرية بعد غياب عامين، من خلال مسلسل «هي»، الذي كان يحمل عنوان «بيت الطالبات».

وقال رياحنة إن المسلسل يتكون من 60 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي الحالي، ويدور من خلال حكايات مجموعة من الطالبات المغتربات اللائي يسكنّ في فيلا تملكها سيدة تعيش وحيدة. ويشارك في بطولته وفاء عامر ومنة فضالي وهاجر الشرنوبي ودينا، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

من جانب آخر، أشار منذر إلى أنه ينتظر عرض فيلم «ماكو»، بطولة بسمة ونيكولا معوض وناهد السباعي، ويدور حول ثمانية أشخاص يقومون برحلة غوص في أعماق البحر الأحمر ويحدث لهم العديد من المفاجآت.

آخر مشاركة لرياحنة في الدراما المصرية كانت عام 2018 في مسلسل «أبو عمر المصري» مع أحمد عز.