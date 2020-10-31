93 فناناًً.. في «الموسيقى العربية»

سعيد ياسين (القاهرة)

تنطلق مساء اليوم، الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وتستمر لمدة 10 أيام على مسارح الأوبرا.

تتضمن الفعاليات 29 حفلاً بمشاركة 93 فناناً من 5 دول عربية، حيث يشارك من مصر: هاني شاكر وعلي الحجار ومحمد الحلو ونادية مصطفى ومدحت صالح وكارمن سليمان وريهام عبدالحكيم وخالد سليم ومي فاروق وآخرون. ومن لبنان: عاصي الحلاني ووائل جسار وسعد رمضان، ومن العراق هُمام إبراهيم، ومن تونس صابر الرباعي، ووحيد ممدوح من الأردن. وقالت وزير الثقافة المصرية د. إيناس عبدالدايم، إن هذه الدورة تأتي تتويجاً لجهود الدولة في الحفاظ على استمرارية رسالة الإبداع والتنوير في مصر، وهي استثنائية تعكس الإصرار على تجاوز التحديات. وأكدت على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من انتشار فيروس «كورونا» في جميع المسارح.