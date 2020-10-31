رحيل شون كونري.. أول بطل لأفلام «جيمس بوند»

لندن (أ ف ب)

توفي الممثل البريطاني الأسطوري شون كونري، أول من جسّد على الشاشة الكبيرة دور العميل السري جيمس بوند، والذي قدّمه في سبعة أفلام عن 90 عاماً، وفق ما ذكرت «بي بي سي» أمس السبت.

حصل الممثل الاسكتلندي الذي حاز لقب فارس في عام 2000 على العديد من الجوائز خلال مسيرته، التي استمرت عقوداً، ومن بينها جائزة أوسكار وثلاث جوائز غولدن غلوب وجائزتا بافتا.

اشتهر كونري بأداء دور العميل البريطاني جيمس بوند في حقبة الستينيات، وهو أول من أدى هذا الدور، في العديد من الأفلام منها «إصبع الذهب وكرة الرعد، والدكتور نو، ومن روسيا مع حبي، وأن تعيش مرتين فقط، والألماس يبقى إلى الأبد»، وفيلم مارني الكلاسيكي عام 1964 مع المخرج العالمي الفريد هيتشكوك، وأفلام أخرى مثل «اسم الوردة» عام 1986، و«بعيداً عن اللمس» عام 1987، و«انديانا جونز» عام 1989 مع هارسون فورد، و«مطاردة أكتوبر الحمراء» عام 1990، و«الصخرة» عام 1996، والذي أرجع أمجاد شون كونري.

اعتزل كونري التمثيل عام 2003، وكان آخر أفلامه «عصبة السادة الخارقة»، ونال جائزة الأوسكار عن دور أفضل ممثل مساعد في فيلم «بعيداً عن اللمس» عام 1988، وحاز أكثر من 30 جائزة عالمية، وقُلد وسام الفروسية عام 1999 من قبل الملكة اليريطانية اليزابيت الثانية، واختير عام 1989 كأكثر الرجال إثارة على قيد الحياة، ويعتبر شون من أشهر الممثلين في القرن العشرين.

تزوج كونري من الممثلة الأسترالية الأصل ديانا سيلنتو، في الفترة من 1962 إلى 1973، وأنجب منها ابنه «جاسون» عام 1963، والذي صار الآن ممثلاً اقتداء بأبيه، ومن عام 1975 وحتى الآن ظل كونري متزوجاً من الفتاة الفرنسية ذات الأصول التونسية ميشيل روكيبورن كونري، وكان زواجاً طويلاً سعيداً، ونادراً أن تجد مثله في الوسط الفني.