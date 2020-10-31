فنانة تحظى باعتراف في بلدها في التاسعة والثمانين من عمرها

يعرض متحف "بريتيش ميوزيوم" العريق إحدى لوحات الفنانة الفيتنامية مونغ بيش التي تسنى لها للمرة الأولى حاليا، وهي في التاسعة والثمانين من العمر، عرض أعمالها في معرض مخصص لها في بلدها حيث لم تحظ بما يكفي من موارد واعتراف.

من بورتريه لطفل ورسم لمتسوّلة على الأرض وآخر لمشهد من مسقط رأسها، يخصص المركز الثقافي الفرنسي في هانوي معرضا للفنانة التي شارفت التسعين في تكريم أتى متأخرا.

وتقول مونغ بيش في تصريحات لوكالة فرانس برس إن الرسم هو "في نظري بالقدر عينه من الأهمية كتناول الأرز". وما زالت هذه الفنانة تكرّس ثماني ساعات في اليوم لشغفها وهي جالسة على أرض منزلها المتواضع بالقرب من العاصمة.

وتؤكّد "لا أريد بيع أعمالي.. فلوحاتي هي ذكرياتي".

وقد شكّل عمل بيش طويلا سلاحها لمواجهة مصاعب الحياة.

وهي تقول "السعادة بالنسبة لي كانت عندما أرسم. هذه طريقتي للتعامل مع صعوبات الحياة".

ولدت بيش سنة 1931 خلال الاستعمار الفرنسي وفرّت مع عائلتها إلى الجبل عندما كانت في الخامسة عشرة من العمر. وهي تستذكر "كان علينا أن نحتمي دوما من القصف".

وقد فازت لوحة لمونغ بيش بالألوان المائية تظهر امرأة مسنّة جالسة على الأرض، بالجائزة الأولى في المعرض السنوي للجمعية الفيتنامية للفنون الجميلة سنة 1993، من دون أن يفتح لها ذلك باب الشهرة.



