شمسة النقبي.. تبتكر «الكرسي الذكي»

هناء الحمادي (أبوظبي)

تميزت الطالبة شمسة النقبي، الصف التاسع متقدم من مدرسة الشفاء بنت عبدالله للتعليم الثانوي الحلقة الثالثة، في دراستها منذ الصف الرابع، حيث باتت من الطالبات اللاتي يطمحن إلى التفوق والحصول عل المراكز الأولى في الكثير من المسابقات التربوية، حيث اعتلت منصات التكريم عدة مرات، نتيجة اجتهادها ودعم أفراد أسرتها لها.

جوائز

النقبي شاركت في العديد من الجوائز، حيث تفوقت وكُرّمت عدة مرات، فقد حصلت على جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، فئة الطالب المتميز عام 2015 و2019 وجائزة الشارقة للتميز والتفوق التربوي عام 2016، كما حصلت على جائزة عون للخدمة المجتمعية، المركز الأول على مستوى الدولة فئة الطالب المبتكر 2015، وجائزة القائد المؤسس، فئة الطالب المتميز عام 2018، والمركز الثالث على مستوى الدولة في مسابقة مهارات الإمارات 2018، وجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة 2017 و2019، وجائزة الشارقة للاستدامة 2017 و2018، وجائزة الشارقة للعمل التطوعي 2015 و2017 و2018، والفوز في مسابقة أرسل إلى الفضاء 2019، والفوز بالمركز الثالث على مستوى الدولة في مسابقة خارج الصندوق 2020، وجائزة الوقاية المجتمعية 2020، وجائزة الشارقة العمل التطوعي، المركز الأول فئة نجوم التطوع 2020، ومسابقه ركائز 2020، بجانب عدة مراكز مختلفة في مسابقات إلقاء الشعر على مستوى المدرسة والمنطقة والدولة.

عدة مواهب

لا يتوقف عطاء وتميز النقبي في هذا المجال بل لديها مواهب أخرى، حيث إنها عضوة في سجايا، ونادي سيدات كلباء، وجمعية حماية اللغة العربية، وعضوة في فريق يونايتد في المملكة العربية السعودية، وقد حصلت على لقب «الطالبة المثالية» على مدار سنوات الدراسة، كما كانت رئيسة الصف ورئيسة مجلس الطالبات بالمدرسة، ورئيسة الهلال الطلابي، كما تمتلك موهبة إلقاء الشعر وهواية الرسم والطبخ والتمثيل والتصوير، كما شاركت في العديد من المعارض والمهرجانات والملتقيات.

الكرسي الذكي

وبفضل دعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية في المجالات كافة، وبالعزيمة والإصرار على التميز في عالم الابتكار، استطاعت النقبي أن تبتكر كرسياً ذكياً لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وعن ذلك تقول: «ابتكرت الكرسي الذكي ليخدم أصحاب الهمم وكبار المواطنين، حيث ينبه الكرسي مستخدميه من خلال السنسرات الموجودة به، في حال عبور الطريق، ويصدر صوتاً وإضاءة بالإضافة إلى «تطبيق» موجود على هاتف الأهل في حال أصيب الشخص المقعد بأي ضرر، حيث يقوم «التطبيق» بإرسال إشارة للأهل تحدد موقع الكرسي، لكي يتم الوصول إليه بسرعة لإنقاذه، أما إذا كان الشخص موجوداً على الكرسي فيضيء التطبيق بإشارة خضراء.

بناة المستقبل

تتمنى شمسة النقبي أن تتعلم عدة لغات، وتمثل الدولة في المهمات أو البعثات الخارجية، مؤكدة أنها استعدت لهذه الفرصة إن سنحت لها مستقبلاً، لتواصل مسيرة تفوقها واجتهادها على المستوى المحلي والخارجي، خاصة أن الإمارات تعزز ثقافة التفوق والإبداع والابتكار، في المنظومة التعليمية لإعداد بناة المستقبل، وتولي التعليم والمتفوقين أهمية خاصة، باعتبار الكوادر البشرية المتفوقة علمياً قاطرة الإبداع والتطور الحضاري والإنساني.