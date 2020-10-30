4 عادات لتسريع إنقاص الوزن

القاهرة (الاتحاد)

أكد خبراء على أن ممارسة الرياضة بانتظام لا تساعد في إنقاص الوزن فحسب، بل تساعد أيضاً في تعزيز مناعتنا، وأن عادات ما بعد التمرين مهمة لفقدان الوزن، ويمكن أن تزيد من فوائد التمرين.

وذكر موقع «Times Of India» أهم أربع عادات بعد التمرين لتسريع رحلة إنقاص الوزن، وهي:

التهدئة

يعتبر البعض تمارين التهدئة بعد الانتهاء من التمرين مضيعة للوقت، إلا أنها لا تقل أهمية عن التمرين نفسه، حيث إن التدريب المكثف دون تهدئة مناسبة يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك، فمن المهم إعادة معدل ضربات القلب إلى طبيعته، وتساعد تمارين الإطالة كذلك بشكل كبير أثناء انتقالك من التمارين عالية الكثافة إلى الأنشطة العادية.

الترطيب

يعتبر الحفاظ على رطوبة جسمك أمر في غاية الأهمية، ولكنه أكثر أهمية بعد التمرين، ويعد شرب الكثير من الماء وتناول وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية أفضل طريقة لإعادة شحن طاقتك بعد التمرين المكثف.

إرخاء العضلات

من المهم ممارسة التمارين الحركية بعد رفع الأثقال أو الكارديو لفك وإرخاء العضلات الدافئة والمشدودة، ويمكنك استخدام أدوات الحركة التي تحسن ثباتك ووضعيتك، وتحسن هذه التمارين من تعافي العضلات ومنع الإصابات.

الأطعمة المصنعة

قد تبدو رقائق البطاطا وكأنها مكافأة مغرية بعد التمرين، إلا أن تناول الأطعمة المقلية والمصنعة لن يساعد في تزويد جسمك بالوقود وتعافي العضلات، حيث يحتاج جسمك بعد التمرين إلى الكثير من الماء والوجبات الخفيفة الغنية بالمغذيات لتجديد طاقته، ويجب أن تأكل البروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات المعقدة للتعافي بشكل أسرع.