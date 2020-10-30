ضمن فعاليات «الجونة السينمائي»: «وداعاً جوليا» و«الحياة تناسبني جيداً».. يحصدان أكبر جائزتين

محمد قناوي (الجونة – مصر)

فاز فيلم «وداعا جوليا» لمحمد كردفاني (البحرين، السودان)، بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير، بقيمة 15 ألف دولار أميركي وشهادة منصة الجونة السينمائية، كما فاز فيلم «الحياة تناسبني جيداً» للهادي أولاد مهند (المغرب) بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 15 ألف دولار وشهادة منصة المهرجان.

وتم الإعلان عن المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز رعاة منطلق الجونة، وحصد «هاملت من عزبة الصفيح» لأحمد فوزي صالح (مصر) جائزة بقيمة 20 ألف دولار من شاهد وجائزة بقيمة 10 ألف دولار من سباركل.

كما حصل على مشاركة في إقامة منتدى فيلم إندبندنت الافتراضية المقدمة من فيلم إندبندنت والسفارة الأميركية، ومشاركة في مبادرة جلوبال فيلم إكسبرشن المقدمة من إيفتا.

وفاز «وداعا طبريا» للينا سويلم «فلسطين، فرنسا» بثلاثة جوائز قيمة كل واحدة 10 آلاف دولار من آي برودكشنز وسينرجي فيلمز وداخلي وسط البلد بدعم من شركة الإسماعيلية للاستثمار والتمويل العقاري.

وحصل «هج إلى ديزني» لمها الساعاتي (السعودية) بجائزة 10 آلاف دولار من شبكة راديو وتلفزيون العرب (إيه آر تي).

وفاز «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» لخالد منصور (مصر) بجائزة 10 آلاف دولار من روتانا وأخرى بنفس القيمة من لاجوني.

وذهبت جائزة بقيمة 10 آلاف دولار من نيو سينشري، وثانية بقيمة 30 ألف دولار ضمان توزيع من ماد سوليوشنز وإرجو ميديا فينتشرز، وجائزة بقيمة 10 آلاف دولار من سباركل إلى «وداعا جوليا» لمحمد كردفاني (البحرين، السودان).

«بركة العروس»

بينما حصل «تيارات» لمهدي حميلي (تونس) على جائزة بـ10 آلاف دولار من وياك، وحصل «هنا ولا تراني» لفيروز سرحال (لبنان، إسبانيا) على جائزة بقيمة 80 ألف دولار خدمات إنتاجية مقدمة من شاهد.

وحصل «بركة العروس» لباسم بريش (لبنان) على جائزة 50 ألف دولار بيع مبدئي من أو إس إن، وحاز «الحياة تناسبني جيدا» للهادي أولاد مهند على جائزة 10 آلاف دولار لخدمات عمل دي سي بي فيلم مقدمة من ذا سيل بوست برودكشن، وجائزة 30 ألف دولار لخدمات المؤثرات البصرية من شركة ميركوري.

وذهبت جائزة أخرى بقيمة 10 آلاف دولار لخدمات التسويق لفيلم «من ذا سيل بوست برودكشن» إلى «قربان» لنجيب بلحاج (تونس).

وحصل «مفيش راجل بيعيط» لمحمد مصطفى (مصر)، على مشاركة في إقامة منتدى فيلم إندبندنت الافتراضية المقدمة من فيلم إندبندنت والسفارة الأميركية. وحصل «خذوني إلى السينما» للباقر جعفر (العراق، مصر) على إقامة للمونتاج لمدة 10 أسابيع وجلسات توجيه مقدمة من دوكس بوكس.

وأخيرا، حصل «عرفة» لآلاء القيسي (الأردن) على مشاركة في مبادرة جلوبال فيلم إكسبرشن المقدمة من إيفتا.

روائية ووثائقية

يذكر أن منصة الجونة السينمائي مختبر لتطوير المشاريع والإنتاج المشترك، يوفر الفرص للمخرجين والمنتجين العرب لإيجاد الدعم الفني والمالي اللازم، وقد استقبل المنطلق المشاريع الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلة التطوير، والأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، واستقبلت دورة المهرجان 99 طلب تقديم من جميع أنحاء العالم العربي.

تمت مراجعة الطلبات من قِبل لجنة من السينمائيين المتخصصين، واختيار 12 مشروعاً في مرحلة التطوير (8 روائية طويلة و4 وثائقية طويلة)، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج (5 أفلام روائية طويلة، وفيلم وثائقي طويل) بناءً على المحتوى والرؤية الفنية وإمكانية التنفيذ المالية.

وأثنت اللجنة على المستوى المميز للمشاريع المُقدمة للمنطلق، وتكونت لجنة التحكيم من وكيل مبيعات الأفلام الفرنسي كليمون شوتون والمخرجة والمنتجة اللبنانية ديما الجندي والكاتبة والمخرجة والمنتجة الأردنية ليالي بدر.