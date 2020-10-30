محسن محيي الدين.. «صابر وراضي»

سعيد ياسين (القاهرة)

انتهى الفنان المصري محسن محيي الدين مؤخراً من تصوير دوره في فيلم «صابر وراضي».

وقال محسن إن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي يبعث على الأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بشكل أفضل.

وأشار إلى أنه يقدم فيه شخصية جديدة تماماً عليه، وهي لرجل أعمال يصاب بشلل يجعله يقضي غالبية وقته على كرسي متحرك، وتقوم سكرتيرته وسائقه الخاص بالعديد من الأعمال الإدارية نيابة عنه.

وأوضح أنه لا يزال يتلقى ردود فعل طيبة حول دوره في فيلم «صاحب المقام»، ولفت إلى أنه ينتظر عرض فيلم «التاريخ السري لكوثر» الذي تدور أحداثه حول الوقائع التي تلت أحداث 25 يناير، وضرورة امتلاك المواطن للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.

وكان محيي الدين شارك رمضان الماضي في مسلسل «النهاية» مع يوسف الشريف، حيث جسد شخصية والده في الأحداث.