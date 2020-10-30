«ستاشر» المصري يفوز بـ «سعفة كان»

القاهرة (رويترز)

فاز الفيلم المصري «ستاشر: أخشى أن أنسى وجهك» للمخرج سامح علاء بالسعفة الذهبية لمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي في دورته المختصرة.

وهذه أول مرة يفوز فيها فيلم مصري قصير بـ«سعفة كان» الذهبية، واحتفت الأوساط الفنية في القاهرة بهذا الإنجاز، وكتبت نقابة المهن السينمائية المصرية بصفحتها على فيسبوك: «انتصاراً للسينما القصيرة.. فوز فيلم «ستاشر» بالسعفة الذهبية»

ويتناول الفيلم في 15 دقيقة قصة آدم الذي يحاول العودة إلى حبيبته بعد فراق 82 يوماً، وفي سبيل ذلك يخوض العديد من المصاعب.