جونسون.. مساعد شيف

وائل بدران (أبوظبي)

زار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مستشفى «رويال بيركشاير»، لكن الهدف من الزيارة لم يكن الاطمئنان على المرضى أو الأطقم الطبية، أو متابعة علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وإنما كان تفقد مطبخ المستشفى.

واصطحب جونسون معه أثناء الزيارة برو ليث، وهي واحدة من أشهر الطهاة في بريطانيا، حيث ساعدها في إعداد بعض الأطباق، للاستماع إلى نصائحها في تقديم طعام صحي، ويساعد المرضى على التعافي، على أن يكون مذاقه جيداً في الوقت ذاته.

وأكد جونسون، الذي ارتدى ملابس الطهاة وساعد في تقطيع الخضروات، أن زيارة المستشفى خطوة مهمة من أجل تحسين صحة البريطانيين على المدى الطويل، مشدداً على ضرورة توفير طعام أفضل من حيث القيمة الغذائية والمذاق للأطقم الطبية والمرضى، مشيراً إلى وجود لجنة معنية بمتابعة جودة التغذية في المستشفيات، والتي يسعى لتحسينها، وهو ما من شأنه إحداث ثورة في مطابخ المستشفيات.

من جانبها، أوضحت ليث أن اللجنة قدمت 8 توصيات، مؤكدة أن الهدف منها هو توفير طعام صحي ولذيذ وممتع للمرضى في جميع المستشفيات.

وأوضحت وجود بعض المستشفيات التي تفعل ذلك الآن، لكن ليس جميعها. وذكرت أن من التوصيات الحصول على المكونات الطازجة المنتجة محلياً من الأسواق البريطانية.