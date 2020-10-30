استطلاع أسترالي: المسلمون يعارضون العنف

وائل بدران (أبوظبي)

كشف استطلاع حديث للرأي أن الغالبية العظمى من المسلمين في أستراليا يتبنون أفكاراً ليبرالية بشكل كبير، ويعارضون بقوة العنف، ولديهم شغف بالقيم الأسترالية.

أكد الأستاذ المساعد بجامعة «جريفيث» هاليم ريني، والذي شارك في الاستطلاع، أن 87 في المئة من المسلمين في أستراليا سعداء ولديهم ثقة في المجتمع، فيما يستمتع 92 في المئة منهم بوجود أصدقاء وزملاء في العمل من غير المسلمين.

وقال: وجدنا أن 89 في المئة من المسلمين يؤمنون بقوة بأن الإسلام يتسق مع الحريات المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأضاف: إن 95 في المئة يؤكدون ضرورة المساواة بين أتباع الديانات ومن لا يتبعون أي دين، كما يعتقدون أنه للمرأة كافة الحقوق كما للرجل، ويجب إتاحة جميع الفرص أمامها.

وأوضح ريني، أنه غالبية المسلمين الأستراليين متمسكون بدينهم في الوقت ذاته، مشيراً إلى أن 77 في المئة منهم يحافظون على الصلاة يومياً.

ويشكل المسلمون ثاني أكبر تجمع ديني في أستراليا، بعد المسيحية، ويسعى المسلمون إلى لعب دور مجتمعي.

وفي أستراليا جالية مسلمة مزدهرة تتألف من أشخاص من كل أنحاء العالم، وكان الأفغان من بين المسلمين الأوائل الذين استوطنوا أستراليا في القرن التاسع عشر. وبُني أول مسجد في أستراليا عام 1861. ويفخر الأستراليون بمزيج الثقافات في مدنهم وبلداتهم.

وربما لا يعلم كثير من الأستراليين أن سكان البلاد الأصليين كانوا على اتصال مستمر بالمسلمين، فالقوارب الصغيرة البيضاء والصفراء الراسية على صخور جزيرة أرهام، شمالي أستراليا، هي قوارب إندونيسية تقليدية معروفة باسم براوس، كانت تحمل الصيادين المسلمين من مدينة ماكاسار المزدهرة بحثاً عن سمك خيار البحر.