«إيه سي ميلان»: مولد نبوي سعيد

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ نادي «إيه سي ميلان» الإيطالي المسلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف، في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي.

وكتب النادي: «نتمنى لكل مشجعينا المسلمين عيداً سعيداً وهنيئاً بمناسبة المولد النبوي الشريف»، وأرفق مع التغريدة بطاقة كتب عليها «المولد النبوي الشريف» باللغتين العربية والإنجليزية.

ولاقت التغريدة تفاعلاً كبيراً من المغردين الذين أشادوا بانفتاح النادي والتزامه بالتعددية في المجتمع.

وكتب أحد المغردين: «لفتة جميلة، فعلى الرغم من أنني لست مسلماً، لكنني سعيد أن أرى النادي الذي أشجعه يحترم مشجعينا المسلمين.. إلى الأمام ميلان».

وكتب آخر: لهذا السبب لا أستطيع أن أتوقف عن إيه سي ميلان، فهذه روح حقيقية من نادي كرة قدم عظيم.. أنا مسلم وأُشجع إيه سي ميلان من كل قلبي.. إلى الأمام ميلان.

من جانبه، اعتبر أحد المشجعين أن تهنئة النادي تنم عن حسن التعبير والاحترام المتبادل، معرباً عن تمنيه أن يدرك الجميع أهمية تقدير واحترام كافة الرسل والأنبياء.

واحتفى المسلمون في جميع أنحاء العالم، بالمولد النبوي الشريف، أمس، في ذكرى ميلاد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) والذي يصادف يوم الثاني عشر من ربيع الأول بالتقويم الهجري.

ويعتبر «إيه سي ميلان»، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، من أكثر وأكبر الفرق الإيطالية جماهيرية، وفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة لا ريبوبليكا. ولديه كثير من المشجعين في الدول العربية.

وضم النادي في 2019 لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر، لمدة 5 أعوام، مقابل 16 مليون يورو.

ولعب بن ناصر مع منتخب فرنسا تحت 19 عاماً، قبل أن يقرر الدفاع عن ألوان المنتخب الجزائري، الذي أحرز في صفوفه كأس الأمم الأفريقية، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.