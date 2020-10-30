آبي أحمد: المسلمون والمسيحيون يحتفون بالمولد النبوي

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، المسلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف، مشيراً إلى أن المسلمين الإثيوبيين يحتفون بالمولد النبوي إلى جانب إخوتهم المسيحيين، وأتباع الديانات الأخرى الذين «ساهموا في حرية الأمة الإثيوبية على مدار قرون».

وتابع: «بينما نحتفي بالمولد النبوي، فإننا نحتفي أيضاً بميلاد إثيوبيا من جديد، مؤكداً أن ملايين الإثيوبيين يحتفون بهذه المناسبة كل عام».

لكن آبي أحمد أكد أنه على النقيض من السنوات التي سبقت الوباء، حيث يتم الاحتفاء بالمولد في المساجد والمجالس والمدارس، فإن الجائحة تمنع الزيارات إلى الأقارب للاحتفال بالمناسبة خلال العام الجاري، داعياً الجميع إلى تذكر مواطنيهم الآخرين الذين يعانون من جراء الفيضانات وفيروس كورونا المستجد في إثيوبيا.

وتابع آبي أحمد، البالغ من العمر 45 عاماً، ووُلد لأب مسلم يُدعى أحمد علي وأم مسيحية أرثوذكسية:«استناداً إلى ثقافتنا الراسخة من الاحترام المتبادل بين الإثيوبيين، فإننا نتذكر المشردين بينما نحتفل بالأعياد في المنازل، داعياً المجتمع المسلم إلى إظهار العطف تجاه النازحين من منازلهم بسبب الفيضانات والظروف الخطيرة الأخرى».