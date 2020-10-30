إنسانية محمد.. وجهة نظر مسيحي

أبوظبي (الاتحاد)

ما الذي يجعل كاثوليكي أميركي من أصل أيرلندي وإيطالي، أحد الأصوات العالمية الرائدة في الإعجاب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ في هذه النظرة العامة على حياة محمد وإرثه، يقدم الباحث البارز «كريج كونسيدين» تحليلاً اجتماعياً لتعاليم محمد ونموذجه. يُظهر كونسيدين كيف تبنى النبي التعددية الدينية، وكيف تصور أمة مدنية، وتصدى للعنصرية، ودافع عن طلب المعرفة، وشرع في الدفاع عن حقوق المرأة، واتبع القاعدة الذهبية.. يلقي «كونسيدين» الضوء على هذا الجانب من شخصية النبي محمد الذي غالباً ما يتم نسيانه في الصور السائدة والروايات الإعلامية. إن إنسانية محمد هي مساهمة «كونسيدين» في المجموعة المتنامية من الأدبيات حول أحد أهم أفراد البشر في التاريخ.

كريج كونسيدين Craig Considine، وهو كاثوليكي وباحث وأستاذ ومتحدث عالمي وبروفيسور بقسم علم الاجتماع في جامعة رايس الأميركية، مؤلف العديد من الكتب في الأديان وخاصة الإسلام منها: «إنسانية محمد: وجهة نظر مسيحية»، و«الإسلام في أميركا: استكشاف القضايا»، وخلال الآونة الأخيرة، وفي ظل انهماك العالم في التصدي لوباء كوفيد-19، أبدى «كونسيدين» إعجابه بالمقاربة الإسلامية لمكافحة الأوبئة ونصيحة النبي محمد في مواجهة المرض.

كتاب: «إنسانية محمد: وجهة نظر مسيحية»

بقلم: كريج كونسيدين

الناشر: بلو دوم برس

تاريخ النشر: 20 يوليو 2020