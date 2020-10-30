مبدعون في حب أشرف الخلق

علي عبد الرحمن (القاهرة)

عددت مئات القصائد والأناشيد مناقب أشرف الخلق رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأبدع الشعراء والفنانون في ذكر الشمائل المحمدية لتوثيق ذكرى المولد النبوي الشريف بأعمال خالدة لا تزال محفورة في ذاكرة الأجيال، وتسجل الإذاعة المصرية أن أول أغنية سجلت بمناسبة المولد النبوي الشريف كانت بصوت الشيخ علي محمود، أول من غنى بمناسبة المولد النبوي بالإذاعة المصرية، وكان ذلك عام 1934، من كلمات عبدلله بك عفيفي، وكانت مدتها 40 دقيقة.

أم كلثوم.. 3 قصائد

قدمت كوكب الشرق أم كلثوم 3 قصائد في مدح النبي، صلى الله عليه وسلم، من أشعار أمير الشعراء أحمد شوقي، وألحان رياض السنباطي، وهي قصيدة «سلوا قلبي» التي أذيعت أول مرة سنة 1946، وختمت بخمسة أبيات من تأليف الشاعر محمد الأسمر، وقصيدة «نهج البردة» سنة 1947، وقصيدة «وُلد الهدى» سنة 1949.

فيروز.. «أقول وآنست»

مدحت أيقونة الغناء اللبناني فيروز النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، من خلال قصيدة «أقول وآنست»، للشاعر الأندلسي ابن جبير، وألحان «الأخوين رحباني»، وطرحت عام 1955.

شادية.. «خد بايدي»

قدمت شادية أغنية «خد بايدي»، والتي غنتها في حفل الليلة المحمدية عام 1986، من كلمات علية الجعار، وألحان عبد المنعم البارودي، لتعلن بعدها شادية اعتزال الفن والغناء من منذ تلك اللحظة، ومن المفارقات أنها توفيت في 28 نوفمبر عام 2017، الذي وافق يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

الزمن الجميل

شهدت حقبة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، حالة غنائية عبر تقديم العديد من أغاني المدح والتغني في حب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث قدم الموسيقار محمد عبد الوهاب رائعته النادرة «أغثنا أدركنا يا رسول الله»، فيما قدمت المطربة أسمهان أغنية «عليك صلاة الله وسلامه» للشاعر بديع خيري، ولحن فريد الأطرش، وقدمت الفنانة ليلى مراد أغنتيها «يا رايحين للنبي الغالي»، من خلال فيلم «ليلى بنت الأكابر»، والتي تعد من أيقونات الأغاني الدينية حتى تلك الفترة، وهي من كلمات أبو السعود الابياري وألحان رياض السنباطي، وغنى أحمد عبد القادر أغنية من تلحينه وكلمات حسين طنطاوي، وحملت اسم «يوم مولدك يانبينا»، أما الفنانة نجاة الصغيرة فطرحت أغنية «نجوى الرسول» في عام 1954، وهي من كلمات فؤاد شاكر وألحان أحمد صدقي.

محمد الكحلاوي.. مداح النبي

يعد الفنان الراحل محمد الكحلاوي، من أشهر المداحين للسيرة النبوية العطرة، وقدم ما يقرب من 600 لحن ديني، وهو أول من وضع أسس الأغنية الدينية بالإذاعة المصرية، ومن اشهر أعماله «سيرة محمد_وسيرة السيد المسيح»، ولكن تظل أغنية «لأجل النبي» من أشهر أغاني المناجاة والمدح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في تاريخ الأغنية العربية.

ياسمين الخيام.. 22 أغنية

الفنانة ياسمين الخيام، تُعد من اشهر المطربين في الغناء الديني، وقدمت خلال مشوارها الفني ما يقرب 22 أغنية دينية في حب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، منها: «أم النبي»، و«أمتك يا محمد»، و«أنت فينا يا رسول الله»، و«محمد يا رسول الله»، وتعد من أشهر أعمالها والأغنية كانت «تتر» المسلسل الديني الذي حمل اسم الأغنية نفسها، والأغنية من كلمات عبد الفتاح مصطفى، وألحان جمال سلامة.

المدح الشعبي

تناول المطربون الشعبيون أغاني لمدح السيرة النبوية العطرة، وقدم شفيق جلال أغنية «بداية ونهاية»، من كلمات إبراهيم رجب وألحان عبد العظيم عبد الحق، وقدم محمد رشدي أغنية «صلوا على المصطفى»، وهي من كلمات عبد السلام أمين، وألحان عبد العظيم محمد، وقدم محمد قنديل أغنية «ألفين صلاة على النبي»، وقدم سيد مكاوي أغنيتين هما: «محمد نبينا سراج الأنام» و«دعاء النبي»، وهما من أشعار فؤاد حداد وألحان سيد مكاوي، وقدم شعبان عبد الرحيم أغنية «سيدنا النبي» عام 2018، وتعد أغنية «حب النبي ده مكسبي»، للفنان محمد طه والتي طرحت أوئل السبعينيات من القرن الماضي، من أعظم وأشهر المواويل الشعبية في مدح النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم.

محمد ثروت.. 22 أغنية

يعد الفنان المصري محمد ثروت من أكثر المطربين غناءً لذكرى المولد النبوي، وقدم ما يقرب من 22 أغنية دينية، منها «سلام عليك يا رسول الله»، و«روضة الهادي نبينا».

حسين الجسمي.. 4 أغانٍ

للفنان الإماراتي حسين الجسمي 4 أغانٍ في مدح وحب صفات النبي، صلى الله عليه وسلم، في عام 2011 طرح أغنية «رسول الله»، وبعام 2015، طرح أغنية «لما بقينا في الحرم»، وبعام 2016، أعاد الجسمي توزيع قصيدة «ولد الهدى» والتي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، وبالعام نفسه طرح أغنيته «صلوا عليه»، ثم طرح أغنيته الأشهر والتي حملت اسم «ع النبي صلوا»، وهي من كلمات حسن عطية، وألحان وليد سعد، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً بالعالم الإسلامي.

«مدد يا رسول الله»

قدم محمد منير أغنية «مدد يا رسول الله» عام 2002، وهي من كلمات كوثر مصطفى وألحانها مقتبسة من التراث الصوفي، وطرحت فرقة «واما» أغنية «كان نفسي» بعام 2010، وقدم حمادة هلال أغنية «سيدنا النبي الحبيب»، من ألحانه وكلمات طاهر كامل وطرحها عام 2012، وبالعام نفسه طرح تامر حسني أغنية «حبيبي يا رسول الله»، من ألحانه وكلمات نصر محروس، وعام 2016، طرحت المغربية جنات أغنية «يا رسول الله»، وقدمت اللبنانية أمل حجازي أغنية «السلام عليك يا سيد الخلق» عام 2017، وبالعام نفسه قدم فنان العرب محمد عبده الأوبريت الغنائي «رسول السماحة والسلام».

سامي يوسف.. ظاهرة فنية

يعد الفنان سامي يوسف ظاهرة فنية خاصة بالأغاني الدينية لكونه لا ينتمي إلى أصول عربية، وحققت أغانيه نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وقدم يوسف طوال مسيرته الفنية أغاني في حب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، منها «يا نبي سلام عليك»، وتُعد أغنية «المعلم» من أشهر الأغاني بالألفية الثالثة بالعالم، وتمت ترجمتها لأكثر من 7 لغات.

فيلم الشيماء

تعد أغاني فيلم «الشيماء»، من أروع أغاني المديح النبوي بالسينما المصرية، وغنت المطربة سعاد محمد أغاني الفيلم الـ 7 كاملة، منها: «والملأ لأعلى يترنم، يا محمد، حسبي الله معه، كم ناشد المختار ربه»، وهي من أشعار عبد الفتاح مصطفى، وألحان عبد العظيم محمد، وشاركه التلحين بليغ حمدي.

أغانٍ تونسية

مدحت المطربة التونسية الراحلة صليحة للنبي، صلى الله عليه وسلم، من خلال أغنية «انزاد النبي وفرحنا بيه»، وطرح صابر الرباعي بعام 2018، ألبوماً دينياً كاملاً وضم الألبوم أغنية مدح وصفات النبي في أغنية «أحمد محمد».

ألبومات

قدم الفنان المصري إيهاب توفيق ألبوماً كاملاً حمل اسم «إلا رسول الله» ضم 8 أغنيات من كلمات عبد المنعم طه، وهاني عبد اللطيف، وأحمد عبد الله، وألحان أشرف سالم، وطرحه في عام 2007، بينما قدم المطرب اللبناني وائل جسار ألبومه «في حضرة المحبوب»، ضم 10 أغنيات