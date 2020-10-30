«الصدمة الباردة».. علاج واعد للخرف

أشرف جبريل

«الصدمة الباردة».. بروتين، غريب الاسم، اكتشف أطباء بريطانيون وجود مستويات عالية منه في أجساد السباحين بأحد حمامات السباحة في لندن، وبعد إجراء تجارب دقيقة، وجد العلماء أن هذا البروتين يمكن أن يكون له دور فعال في علاج الخرف.

وتتعاظم أهمية الاكتشاف في ضوء اعتماد كبريات المستشفيات والمعاهد الطبية على تبريد الجسم كآلية طبية معترف بها، لمنع خلايا المخ من التلف لدى الإصابة بسكتة قلبية، أو لدى ولادة الأطفال مبكراً، وهو ما يضاعف من أهمية التجارب العلمية الأخيرة التي تشير إلى أن هذه الآلية ربما تساعد في علاج الزهايمر.

وقالت جيوفانا مالوتشي التي قادت دراسة «علاقة بروتين الصدمة الباردة بالخرف»: «كنا نعلم منذ وقت طويل أن التبريد قد يبطئ أو حتى يمنع إلحاق الضرر بخلايا المخ، لكن تعمد خفض درجة حرارة الجسم نادراً ما يمكن تنفيذه عملياً لأنه مزعج وينطوي على مخاطر مثل الالتهاب الرئوي والجلطات الدموية».

وأضافت: «بعد رصد ومعرفة المتغير الذي يحدث جراء التبريد، ويمنع تلف خلايا المخ، يمكننا الآن أن نعمل لابتكار عقاقير يشبه تأثيرها الوقائي تأثير البرد على المخ».

وأشارت إلى أن الأطباء يعرفون بالفعل أن خفض درجة حرارة الجسم يحمي المخ.. وأنه يمكن لمصابي السكتة القلبية البقاء على قيد الحياة لساعات مع عدم تلف في المخ إذا ما تعرضوا لعملية تبريد كاملة، وكذلك فإن تبريد مخ الأطفال الذين يعانون من نقص الأكسجين عند الولادة بشكل مصطنع يحميهم من تلف المخ.

وتتلخص أهمية اكتشاف العلماء البريطانيين في أن معرفة كيفية تأثير هذه البروتينات على إعادة توليد نقاط الاشتباك العصبي قد تساعد في إيجاد وسيلة لمحاكاة هذا التأثير بدون الحاجة إلى تبريد الجسم.

وعلى صعيد متصل، تمكن الباحثون أثناء دراسة على الفئران من محاكاة تأثير تبريد الجسم وكشف الطريقة التي يعمل بها ما يسمى بروتين «الصدمة الباردة» في المخ ودوره في منع موت الخلايا. وعندما قلل فريق مالوتشي درجة حرارة أجسام فئران صحيحة إلى ما بين 16 و18 درجة مئوية - وهي درجة حرارة مماثلة لحيوان ثديي صغير في البيات الشتوي - لمدة 45 دقيقة توصلوا إلى أن نقاط الاشتباك العصبي تفككت لدى التبريد ثم أعيد توليدها عند إعادة التدفئة.

وكرر الفريق تبريد فئران، جرت تربيتها بخصائص تشبه ما يتعرض له مرضى الزهايمر، ووجدوا أن بروتين «الصدمة الباردة» له تأثير واضح في الحفاظ على الخلايا، ينعكس بشكل ملموس على سلوكيات الفئران.