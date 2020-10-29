«الفندال».. مذاق شهي وطلب متزايد

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

بدأت محال وأسواق الخضراوات والفواكه في رأس الخيمة، طرح الأصناف المختلفة من الفواكه الشتوية، حيث تصدرت البطاطا الحلوة «الفندال» و«اليوسفي» الطلب من قبل المواطنين، وتحوي هذه الأسواق أنواعاً مختلفة من الأصناف المستوردة والواردة من قبل المزارع المحلية، حيث استقبلت 178.886 كجم خلال التسعة أشهر الماضية.

قالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة، إن أسواق الخضراوات والفواكه تقدم على مدار العام أصنافاً متنوعة يحتاج إليها المستهلك، وتعمل على سد الطلب المتزايد عليها من مختلف المنتجات سواء المستوردة أو المحلية، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق على مدار العام.

وأشار بائعون بأسواق الخضراوات والفواكه، أن الفواكه الشتوية بدأت تُطرح في الأسواق بشكل تدريجي، وتنوعت بين الفراولة واليوسفي والرمان والبطاطا الحلوة «الفندال»، التي تلقى رواجاً كبيراً من قبل المواطنين، حيث يفضلون تناولها خلال فترة الشتاء.

وقال بائع يُدعى عبدالحميد، إن السوق يطرح خلال فصل الشتاء أصنافاً متنوعة من الفاكهة، خاصة البطاطا الحلوة «الفندال»، حيث يحرص الجميع على شرائها وتناولها خلال فترة اعتدال الطقس، بعد إعدادها وتحضيرها بطرق مختلفة، حيث تضفي الدفء خلال الأجواء الباردة، لذلك لا تخلو الموائد منها طوال فترة الشتاء، وتكون حاضرة أيضاً خلال الرحلات البرية.

وذكر أن أسعار البطاطا الحلوة تصل إلى 10 دراهم للكيلو، ومنها القادمة من مصر والفجيرة، أما الرمان فيأتي من اليمن. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الأسواق طرح كميات وفيرة من تلك الفواكه، لسد حاجة المستهلكين مع قدوم الشتاء.