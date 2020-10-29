أديل.. تسخر من نفسها

القاهرة (الاتحاد)

أطلقت المغنية الإنجليزية أديل النكات حول التغيير في مظهرها، والذي لاقى الكثير من النقاش بين متابعيها على الإنترنت خلال الفترة الأخيرة.

جاءت سخرية صاحبة الأغنية الشهيرة «Hello»، كجزء من حفلة إعادة استضافتها في برنامج «Saturday Night Live»، حيث شاركت به للمرة الأولى في عام 2008، ثم عادت إليه في عام 2015، عندما صدر آخر ألبوم لها.

وتناولت أديل حقيقة أنها فقدت الكثير من وزنها منذ آخر مرة ظهرت فيها أمام الجمهور، وقالت: أعلم أنني أبدو مختلفة حقاً منذ أن رأيتموني آخر مرة ولكن في الواقع، كان علي أن أسافر وأنا أكثر خفة وأتنقل بنصف وزني.

وذكر موقع «Independent» أن النجمة، البالغة من العمر 32 عاماً، اعترفت بأنها تشعر بالتوتر خلال الظهور في بث تلفزيوني مباشر، إلا أنها أعربت عن سعادتها لاستضافة هذا العرض، لأنها تحبه وهو الذي أطلق مسيرتها المهنية في الولايات المتحدة منذ 12 عاماً. ووجهت أديل الشكر للعاملين في الخطوط الأمامية بالمجال الطبي والصحي، والذين كانوا جزءاً من جمهور الاستوديو المباشر، بسبب جهودهم في مواجهة جائحة (كوفيد-19).