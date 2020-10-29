محبو «الكوميديا السوداء».. أكثر ذكاءً

القاهرة (الاتحاد)

وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يقدرون الفكاهة المظلمة أو الكوميديا السوداء ليسوا سيئين، بل في الواقع يتمتعون بالذكاء أكثر من غيرهم.

أجرى الدراسة باحثون في جامعة فيينا الطبية في النمسا، وشارك بها 156 شخصاً من خلفيات متنوعة، نصفهم من الذكور والنصف الآخر من الإناث، متوسط أعمارهم 33 عاماً.

ولاحظ الباحثون أن تفهم الفكاهة مهمة معقدة لمعالجة المعلومات، وتعتمد على الجوانب المعرفية والعاطفية، كما أن الأشخاص الأكثر اهتماماً بالفكاهة السوداء أقل عدوانية وأكثر ذكاءً، وحصلوا على مستويات تعليم أعلى، مقارنة بغيرهم.

ووجد فريق البحث أن الذين لديهم مستوى منخفض من الفهم واهتمام أقل بأفلام الرسوم المتحركة لديهم مستويات منخفضة من الذكاء، وعالية من اضطراب المزاج والعدوانية.

وقال موقع «Study Finds»، إن الدراسة خلصت إلى أن معالجة الفكاهة السوداء مُهمة معقدة تؤثر بشكل مباشر على العمليات العقلية الكامنة وراء الدعابة.