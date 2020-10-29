رانيا منصور: «أسود فاتح» يدعم مريضات السرطان

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أعربت الفنانة رانيا منصور عن سعادتها برد الفعل الإيجابي تجاه شخصية «آيه»، التي جسدتها في مسلسل «أسود فاتح»، حيث تقوم بدور زوجة تكن قدراً كبيراً من المحبة والتقدير لزوجها.

لكن تتصاعد الخلافات بين الزوجين نتيجة عمل الزوج مع سيدة حسناء، تلعب دورها هيفاء وهبي، وتفشل في تخطي تلك العقبات، وتفاجأ بأنها مصابة بالسرطان.

وأوضحت رانيا، أن تجسيد شخصية مريضة سرطان من أصعب الشخصيات بمشوارها الفني، وأنها تأثرت بها على المستويين النفسي والبدني.

وأشارت إلى أنها حاولت إيصال رسالة من خلال الشخصية لدعم مرضى السرطان والتخفيف عنهم لما يلاقونه من قسوة العلاج الكيميائي والإشعاعي، على الرغم من عدم وجود تفاصيل تلقي العلاج في المسلسل.

وحول عرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، أوضحت رانيا أنه حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً منذ عرضه، وهذا ما لاحظناه من خلال التفاعلات الإلكترونية، حيث إن المستقبل يمنح المزيد من الأهمية للمنصات الإلكترونية.

وأكدت منصور أن هيفاء فنانة موهوبة ومن طراز فريد والعمل معها ممتع لأقصى درجة، بالإضافة إلى أنها إنسانة راقية وتتمتع بصفاء نفسي عال، وكل ما يشغلها تقديم عمل يليق بالمشاهد العربي.

وحول غيابها عن السينما، قالت: «إن تواجدي مرتبط بعدة معايير أهمها أن يضيف العمل إلى رصيدي الفني، وأن أظهر أمام الجمهور بشكل مشرف كما عودته في أعمالي».

وتنتظر رانيا عرض فيلمها «ليلة حب»، بعد النجاح الذي حققه بالمهرجانات السينمائية التي شارك بها ومنها «أرهوس» بالدنمارك، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأقارب يلتقون بعد فترة غياب طويلة، ويكتشفون تغير نمط حياتهم عن ذي قبل، والعمل من تأليف رانيا البشبيشي، وإخراج رضا عبد الرازق، وتشارك في بطولته رانيا يوسف، وهبة مجدي.

وأعربت عن أمنيتها في تجسيد شخصية الفنانة الراحلة مديحة كامل، وشخصية «هدى شعراوي»، التي ساهمت في ثلاثينيات القرن الماضي، في دعم وتحرير المرأة العربية.