الكمامة إلزامية لأطفال فرنسا

باريس (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أمام الجمعية الوطنية، أن وضع الكمامات سيشمل تلاميذ المدارس الابتدائية، اعتباراً من سن ست سنوات وقال كاستيكس لدى افتتاح مناقشات الإغلاق: «كنا نتوقع موجة ثانية من إصابات «كوفيد-19»، لكن أي بلد لم يتوقع تسارعها بهذه الوتيرة المفاجئة والسريعة»

وتابع: اعتباراً من الاثنين سيتم تعديل البروتوكول الصحي لحماية الأطفال والمعلمين وأولياء أمور الطلاب، وفقاً لتوصية المجلس الأعلى للصحة العامة.

وأضاف: «لطالما دعوت إلى توخي الحذر.. والذين يقولون اليوم إنه كان علينا التحرك بشكل أكثر حزماً، زعموا في حينها أننا كنا نفرض إجراءات مبالغاً فيها».