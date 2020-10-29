شعاب مرجانية أكبر من برج إيفل

سيدني (رويترز)

قال معهد شميت لعلوم المحيطات إن علماء أستراليين اكتشفوا شعاباً مرجانيةً منفصلة عن الحاجز المرجاني العظيم، يفوق ارتفاعها مبنى إمباير ستيت وبرج إيفل.

وذكر المعهد، أن الشعاب يبلغ ارتفاعها 500 متر وطولها نحو 1.5 كيلومتر، وتقع على عمق 40 متراً تحت سطح المحيط الهادي، وعلى بعد ستة كيلومترات من حافة الحاجز المرجاني العظيم. وقال روبن بيمان، رئيس الفريق العلمي، إن هذه أول شعاب مرجانية منفصلة بهذا الحجم يجري اكتشافها خلال ما يربو على 120 عاماً، مضيفاً أنها تذخر «بعاصفة من الأسماك» في نظام بيئي صحي.