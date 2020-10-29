فرح في الجونة

المخرجة اللبنانية فرح الشاعر في جلسة تصوير، خلال اليوم السادس من الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، في منتجع الجونة المصري المطل على البحر الأحمر. وعرض المهرجان في يومه الرابع فيلم «شكوى»، الذي أخرجته فرح وشاركت في بطولته فانيسا مغامس وجان بول الحاج. ويحكي الفيلم تفاصيل مرحلة فارقة في حياة «هدى»، التي تمثل قطاعاً كبيراً من النساء العربيات، وتعاني إساءات زوج لا يفهمها ولا يقدرها، وعندما تذهب إلى مركز الشرطة لرفع دعوى، تواجهها مشاكل متعددة.

ويشارك «شكوى» قريباً في مهرجان Cinemed بفرنسا.

(أ ف ب)