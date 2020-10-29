أدوات منزلية من «بذور الأفوكادو»

ترجمة: عزة يوسف

تعتبر البصمة الكربونية لتصنيع وإنتاج البلاستيك مرتفعة للغاية، وتؤثر بشكل خطير على النظام البيئي الطبيعي ودورة الكربون على كوكب الأرض، مما يتسبب في زيادة متوسط درجة حرارته، لذلك، حاولت إحدى الشركات المكسيكية اكتشاف بعض الحلول بتصنيع أدوات صديقة للبيئة من بذور الأفوكادو التي يتم التخلص منها بعد تناول الثمرة، عن طريق تطوير تقنية فريدة لتصنيع أدوات مائدة ومنتجات قابلة للتحلل الحيوي المشتقة من بذور الأفوكادو.

اكتشف سكوت مونجويا المهندس الكيميائي المكسيكي، في عام 2011 أن بذور الأفوكادو تحتوي على بوليمر حيوي مماثل لتلك الموجودة في بذور الذرة، والتي تستخدم لإنتاج البلاستيك الحيوي.

ووجد سكوت أنه يتم التخلص من 300 ألف طن من بذور الأفوكادو سنوياً في المكسيك، وفي عام 2014، أسس سكوت شركة «Biofase» ومقرها في مونتيري، بهدف تسويق منتجات البلاستيك الحيوي المصنوعة من 60 في المئة من البوليمر الحيوي بالأفوكادو و40 في المئة من المركبات العضوية الاصطناعية.

ويفسر الخبراء أن شجرة الأفوكادو تمتص عند نموها ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي لتشكيل أنسجتها، وتتولى الشركة تحويل نحو 130 طناً من بذور الأفوكادو شهرياً إلى مادة البوليمر الحيوي أو «أفوبلاست»، والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى شوك وسكاكين وملاعق وقش الشرب «الشاليمو».