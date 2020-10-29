بشرى بيبانو.. قاهرة القمم وسيدة الأعالي

محمد نجيم (الرباط)

لا شيء يقف أمام طموح قاهرة الجبال المغربية والعالمية بشرى بيبانو، التي سجلت اسمها بحروف من ذهب في سجل عالم كان حكراً على الرجال.. سيدة عرفت كيف ترتقي بالمرأة المغربية والعربية إلى مصاف سيدات الكون الشهيرات بطموح وصبر لا يعرف الحدود أو اليأس بتسلقها أعلى قمم العالم، حيث حققت إنجازها بالصعود إلى قمة «كليمينجارو» الشهير في تنزانيا والذي يبلغ ارتفاعه 5895م عن سطح البحر، كما وصلت إلى أعلى قمم أخرى من بينها جبل «مون بلان» الشهير في فرنسا عام 2011 وعام 2016، وهو الجبل الذي يعلو عن سطح البحر بـ 4810م.

‬قمة «‬افرست»

ولم يتوقف طموح بشرى عند هذا الحد، فاستطاعت أن تصل إلى قمم جبل «البروس ‏ELBRUS ‬وارتفاعه ‬5642 م، ‬وجبل ‬ACONCAGUA ‬في ‬أميركا ‬اللاتينية على ارتفاع ‬6995م، ‬وجبل ‬DENALI ‬في ‬أميركا ‬الشمالية ‬والذي ‬يبلغ ‬ارتفاعه ‬6194م، ‬كما ‬كانت ‬أول ‬امرأة ‬مغربية ‬تصل ‬إلى ‬قمة ‬جبل «‬افرست»، ‬الذي ‬يقع ‬بين ‬حدود ‬التيبت ‬في ‬الصين ‬ودولة ‬النيبال على ارتفاع ‬8848م ‬‬في عام ‬2017، ‬كما ‬تمكنت ‬بيبانو ‬من الوصول ‬إلى ‬قمة ‬جبل «‬VINSON» ‬في ‬القطب ‬الجنوبي ‬المتجمد ‬على ارتفاع ‬4892م ‬في ‬عام ‬2018.

وتقول بشرى بيبانو «تسلق الجبال، كان لزمن طويل مقتصراً على الرجال، وفي أحسن الأحوال على المرأة الأوروبية والآسيوية والأميركية، وكان طموحي أن أكسر هذه القاعدة التي تقول إن المرأة العربية ضعيفة، وليست في قوة الرجل، وأردت أن أثبت أنه لا شيء يقف أمام طموح المرأة لتتغلب على العوائق لتصل إلى ما تريد، وبالفعل تمكنت من تسلق أعالي القمم.

إصرار وإرادة

وتوضح بيبانو أنها تمتلك الطموح والإصرار والإرادة القوية والثقة في النفس، وعندما تحقق النجاح تشعر براحة كبيرة وتحس بالرضا عن الذات وطرد الأفكار السلبية، وكل هذا ساعدها على التغلب على الكسل واليأس ومشاعر الإحباط.

وعن قيامها بتأسيس ناد مغربي لتعليم الفتيات من 13 إلى 18 سنة تسلق الجبال، قالت «قمت بتأسيس هذا النادي، الذي يعرف حالياً إقبالاً كبيراً من طرف الأسر المغربية، وهو يهدف إلى إعداد جيل من الفتيات لتحقيق ما حققته أنا، وإعطاء مكانة كبرى لهواية تسلق الجبال من طرف الجنس اللطيف، فهواية تسلق الجبال تقوي الإنسان جسدياً ونفسياً وتجعله واثقاً في نفسه وتنير له الطريق نحو النجاح بعيداً عن التفكير السلبي، كما يحس المتسلق أو المتسلقة بالشجاعة التي يحتاجها لمواجهة المواقف بجلد وحب، فالمخاطرة، كما هو معروف تُعبّد الطريق أمام الفرد لبناء الثقة في النفس.

جوائز

ترى بشرى بيبانو أنها حين تصل إلى قمة جبل ما، قد تجد هياكل عظمية لمتسلقين سبقوها إلى ذلك المكان قد فقدوا حياتهم نتيجة الطقس السيئ مثل العواصف رأوا انخفاض درجات الحرارة بصورة لا يتحملها بشر، لكن هذا لم يخيفها لأنها اكتسبت ما يكفي من الشجاعة والقوة والإرادة، وهذه من إيجابيات تسلق الجبال، موضحة أنها حصلت على عدد من الجوائز المغربية والعالمية في تسلق القمم، الأمر الذي يجعلها فخورة بما حققته من إنجازات.