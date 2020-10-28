«المولد».. طقس تاريخي

أحمد عاطف - أحمد القاضي (القاهرة)

يعتبر المصريون المولد النبوي موعداً سنوياً مهماً للاحتفال، فحينما يأتي يوم الثاني عشر من ربيع الأول تكون الشوارع المصرية على أهبة الاستعداد، من أجل إقامة الاحتفالات، التي تتجسد في عددٍ من المظاهر والفعاليات.

ويأتي الاحتفال هذا العام بشكل استثنائي، حيث فرضت ظروف انتشار فيروس «كوفيد - 19» أوضاعاً مختلفة، ما بين إقامة الفعاليات عبر «الإنترنت»، وفرض الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي في أماكن الاحتفالات المختلفة.

إرث متطور

الاحتفال بالمولد النبوي ليس بالعادة الجديدة على المصريين، بل بدأت منذ عهد الدولة الفاطمية على يد المعز لدين الله، وكانوا حينها يتبادلون الحلوى بأشكال مختلفة، منها الخيول والعرائس والقطط، تلك الحلوى التي لا تزال تصنّع حتى الآن في فترة الاحتفال بالمولد النبوي. ورغم توالي العصور على مصر، بين الدولة الأيوبية والعثمانية وفترة الحملة الفرنسية، إلا أن المصريين تمسكوا بالاحتفال بالمولد النبوي بالطريقة نفسها، مع تغيرات بسيطة يفرضها التطور المستمر على مستوى الصناعات والتكنولوجيا.

الحصان والعروس.. فرحة دينية

تمثل الحلوى جزءاً أساسياً من الاحتفال بالمولد النبوي في مصر، فقبل الاحتفال بالمولد بأسبوعين تُنصب أماكن بيع الحلوى، والتي تشتمل على حلوى المولد التقليدية المتمثلة في الأشكال الملونة المصنوعة من السكر، والحلويات الشرقية المصنوعة من أنواع المكسرات المختلفة منها الفولية، السودانية والحمصية.

وشهدت حلوى المولد في مصر تطوراً وتنوعاً خلال السنوات الأخيرة، مثل عروسة المولد والتي كانت تصنع قديماً من السكر، لكن شكلها تطور تدريجياً، إلى أن أصبحت مصنوعة من البلاستيك، وتأخذ أشكالاً وألواناً مختلفة، وخلال العامين الأخيرين ظهرت فكرة صناعة حلوى المولد قليلة السكر، والتي تستهدف محبي الاحتفال بالمولد النبوي من أصحاب الأوزان الزائدة، أو الرياضيين ممن يحرصون على اتباع الحميات الغذائية قليلة السكر.

يقول أحمد هاني، أحد أصحاب محال بيع الحلوى: إن الإقبال على الشراء هذا العام أقل نسبياً من الأعوام السابقة، لكن رغم ذلك يبقى الشراء مقبولاً نظراً لاهتمام المصريين بالاحتفال بالمولد النبوي، حتى في ظل الأجواء السلبية بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ويضيف أنه ابتكر فكرة تصنيع الحلوى قليلة السكر، أو منزوعة السكر، حتى يتمكن محبو الاحتفال بالمولد النبوي من الرياضيين أو مرضى السكر، من شرائها وتناولها دون خوف.

احتفالات رغم «كورونا»

الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع تقول: الاحتفال بالمولد النبوي يأتي هذا العام في ظل ظروف انتشار فيروس «كوفيد - 19»، لكن ذلك لم يمنع المصريين من الاستمتاع بممارسة طقوسهم الخاصة بتلك الذكرى، والتي تخرجهم من ضغوطات الحياة اليومية.

وتضيف أن الكثير من المصريين بمختلف طبقاتهم الاجتماعية يجدونها ذكرى للتحدث حول أخلاق النبي، والاجتماع على سيرته، ويتبادلون التهاني بحلول يوم مولده، ويسافر الكثير من أهالي المدن إلى قراهم، للاجتماع بأسرهم والاحتفال سوياً.

وقال محمود أبو الحبيب المسؤول بالأزهر الشريف، إن الاحتفال هذا العام أخذ شكلاً مختلفاً عن الأعوام السابقة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي لمنصات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف، احتفل بالمولد النبوي هذا العام إلكترونياً عبر «الإنترنت».

وتمثل الاحتفال في عدد من «الهاشتاجات» والفيديوهات عن الرسول وأخلاقه التي تشمل التسامح والإنساني، في شكل أناشيد وابتهالات ومدح.

ويشير أبو الحبيب إلى أن الاحتفالات في القرى المصرية لها طابع خاص، تشمل التجمعات العائلية والجيران حول موائد الطعام، ويدعون الفقراء إلى تناول الطعام والشراب إحياء لسنة النبي محمد.

النقشبندي في «دمشق»

«بنُور وجهك إني عائذ وجل ومن يعذ بك لَن يَشقى إلى الأبد»، مبتهلين بصوت المنشد المصري الشيخ النقشبندي، تجتمع الأسرة لدى سها في العاصمة السورية «دمشق»، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، آملين أن تغمرهم الفرحة التي يحاولون التمسك بها مع سنوات صعبة يعيشونها منذ عام 2011.

تقول سها لـ«الاتحاد الأسبوعي» ربما لم أجد وصفاً أدق من تلك البهجة التي نلقاها في كل احتفال بالمولد النبوي الشريف من إنشاد البوصيري «هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هولٍ من الأهوال مقتحم»، فما بين الهول نحتفل للحلم، للأمل في أن تظل الفرحة مستمرة وقتاً أطول، وكذا جميع الأسر في مختلف الأماكن تتجمع داخل سوريا احتفالاً بمولد النبي الكريم.