جزيرة ياس تطلق باقات «الإقامة واللعب»

نسرين درزي (أبوظبي)

موسم جديد مفعم بالترفيه والعروض التشويقية ينطلق من جزيرة ياس، ويتضمن باقات «الإقامة واللعب» بأسعار مخفضة، مما يتيح للعائلات قضاء عطلات استثنائية على الجزيرة التي تشهد حراكاً سياحياً لافتاً تماشياً مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية في مواجهة «كورونا».

وتجمع باقات «الإقامة واللعب» المصممة للكبار والصغار، بين الإقامة لمدة ليلة أو أكثر في فنادق مختارة داخل جزيرة ياس وأبوظبي، بالإضافة إلى تذاكر الدخول إلى المدن الترفيهية، مع إضافة تجارب أخرى تشمل زيارة مجموعة من أبرز المعالم السياحية في الإمارة، بينها قصر الوطن، ومتحف اللوفر-أبوظبي، وقصر الحصن، وحلبة مرسى ياس.

عروض تشجيعية

في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لافتتاح «عالم فيراري - أبوظبي»، توفر باقة «الإقامة واللعب» فرصة رائعة لأفراد العائلة، وتتاح الحجوزات حتى 30 يونيو 2021 بأسعار تشجيعية، وتستقبل المدينة الترفيهية ضيوفها يومياً بلوحات فنية راقصة مستوحاة من مسيرتها الحافلة بالنجاحات، وتشهد الاحتفالات باقة من الأنشطة وعروض موسيقى «الدي جي» الحية والطهي والرسم، إضافة إلى فعالية أزياء الخريف والشتاء من صميم الحدث.

ويمكن لعشاق الجولف الاستمتاع بجولة لشخصين، في «ياس لينكس أبوظبي» مع إقامة ليلة واحدة في أحد الفنادق التي تشملها الباقات، وإضافة تجربة استكشافية لأحد المعالم السياحية والثقافية المختارة بمجرد تأكيد الحجز قبل 30 نوفمبر، للإقامة خلال الفترة من 1 نوفمبر حتى 3 ديسمبر المقبل.

كما تتيح الباقة الحصرية الفرصة لمحبي القيادة السريعة لقضاء وقت رائع في حلبة مرسى ياس، مع شروط الحجز والمدة نفسها، وتشمل الباقة إقامة لليلة واحدة وجولة «كارتينج» لمدة 15 دقيقة في «ياس كارت زون».

وكانت جزيرة ياس قد أطلقت خصومات على الإقامة في فنادق «ياس بلازا» خلال فصل الخريف، مع إمكانية الترقية المجانية لحجوزات الغرف، بالإضافة إلى خصم على تذاكر دخول عالم فيراري أبوظبي.

وجهة متفردة

تحتضن جزيرة ياس 3 مدن ترفيهية معروفة على مستوى العالم، وهي «عالم فيراري»، «ياس ووتروورلد» و«عالم وارنر براذرز»، بالإضافة إلى وجهة المغامرات الرياضية «كلايم أبوظبي» و«ياس مارينا»، ووجهات متميزة مخصصة لرياضة السيارات والجولف وخدمات الضيافة الراقية، كما تضم مجموعة من المشاريع الاستثنائية قيد التطوير، بينها فندق «وارنر براذرز»، مما يجعلها وجهة سياحية متفردة في المنطقة تضمن قضاء أوقات ممتعة أينما وقع الاختيار فيها على أماكن الإقامة أو مراكز الترفيه.