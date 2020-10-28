«حديقة أم الإمارات».. تطلق «مضمار الجري الأخضر»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت حديقة أم الإمارات «مضمار الجري الأخضر» بطول 1.2 كيلومتر، الذي يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بالأجواء الطبيعية المميزة بما فيها أشجار النخيل والأحياء الفطرية وأكثر من 200 شجرة معمرة لأكثر من 20 عاماً. وتقع نقطة بداية المضمار في الممشى الرئيس ويمتد وصولاً إلى المسرح المفتوح متيحاً إمكانية الجري أو المشي السريع أو ممارسة الأنشطة البدنية للتخلص من الإرهاق والتوتر وبث السعادة والراحة في النفوس، ويمكن لمستخدمي المضمار الجديد تتبع الإشارات التي توضح المسافة المقطوعة.

وقالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي في حديقة أم الإمارات: «سعداء بإطلاق المضمار الجديد وإضافة المزيد من المرافق التي تشجع على ممارسة الرياضة وتبني أسلوب حياة صحي بين أفراد المجتمع، وتمكينهم من الاستمتاع بالطبيعة بمختلف عناصرها».

ويمكن للزوار التوجه إلى نادي «بييك فتنس» الرياضي الذي افتتح أبوابه حديثاً في الحديقة.

وكانت حديقة أم الإمارات، قد أعادت مؤخراً افتتاح حظيرة الحيوانات ومنطقة النوافير وجولات القطار، وفعالية «سينما في الحديقة»، متخذة كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزوار.